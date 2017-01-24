Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sözlerimi çarpıtarak cevap vermesi siyasi suistimaldir

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabında, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin, yorumunu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi suistimaldir." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "CHP liderinin ‘olay böyleyse’ sözünün arkasına saklanarak gündem oluşturma kaygısıyla ağzına geleni söylemesi en hafif tabirle basiretsizliktir. Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin 24. yılı nedeniyle düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu bir gazetecinin "Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Referandumdan evet çıkarsa, terörün sesi kesilir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Bu 'şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır.