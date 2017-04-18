Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: FETÖ'yle mücadeleyi sürdürmek için OHAL'e ihtiyaç var
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin hukuk içerisinde sürdürüleceğini söyleyerek, 'Bunun için en azından önümüzdeki üç aylık sürede olağanüstü halin devam etmesine ihtiyaç var.' dedi.
- AA
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Gördüğümüz şudur: Bu örgütle (FETÖ) mücadele uzun yıllar devam edecek bir mücadeledir. Hukuk içerisinde, hukukun temel prensipleri içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için en azından önümüzdeki üç aylık sürede bu olağanüstü halin devam etmesine ihtiyaç var." dedi.
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