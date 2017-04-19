'Kuşlar' getirdi, Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada "CHP'li trollerin" yaydığı yalanı grup toplantısına taşıdı hem de yalan üzerine yalan ekleyerek.

Kılıçdaroğlu konuşmasında YSK'nın Bitlis'in Güroymak ilçesindeki seçimi iptal ettiğini, konunun Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin de YSK'nın onayladığını söyledi.

BÜYÜK SKANDAL

Ancak Kılıçdaroğlu'nun örneğini verdiği olayın, 6 Şubat 2014'te Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlığına adaylığı kabul edilmeyen bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurusu olduğu ortaya çıktı.

HER ŞEY BU TWEET'LE BAŞLADI





"CHP'li troller" yalanları açığa çıkmasın diye AYM kararının linkini tıklanamaz biçimde verdiler. Ama Kılıçdaroğlu karar metnine ulaştı bir de yalan ekledi: Güroymak.

GÜROYMAK'TAKİ SEÇİMLERLE ALAKASI YOK

Kılıçdaroğlu bu olayı Güroymak'taki seçimlerle ilgili olduğunu söyleyerek büyük bir rezalete imza attı. Yani başvuru ve kararın mühürsüz pusula, geçersiz oy ile uzaktan yakından alası yok.

BİR YALAN DAHA

Ayrıca Kılıçdaroğlu yalanlarına bir yenisini ekleyerek AYM'nin başvuruyu kabul ettiğini söyledi. Ancak AYM bu başvuru reddetti ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını geçerli saydı. Çünkü YSK kararları nihaidir ve AYM denetleyemez.

YSK KARARLARININ NİHAİ OLDUĞUNU BİLMİYOR MU?

Kılıçdaroğlu'nun AYM'nin YSK kararlarını denetleyemeceğini bilip bilmediği de merak konusu oldu.