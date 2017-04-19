'Kuşlar' getirdi, Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında bahsettiği Anayasa Mahkemesi kararının Bitlis Güroymak'la alakası olmadığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada "CHP'li trollerin" yaydığı yalanı grup toplantısına taşıdı hem de yalan üzerine yalan ekleyerek.
Kılıçdaroğlu konuşmasında YSK'nın Bitlis'in Güroymak ilçesindeki seçimi iptal ettiğini, konunun Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin de YSK'nın onayladığını söyledi.
BÜYÜK SKANDAL
Ancak Kılıçdaroğlu'nun örneğini verdiği olayın, 6 Şubat 2014'te Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlığına adaylığı kabul edilmeyen bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurusu olduğu ortaya çıktı.
HER ŞEY BU TWEET'LE BAŞLADI
"CHP'li troller" yalanları açığa çıkmasın diye AYM kararının linkini tıklanamaz biçimde verdiler. Ama Kılıçdaroğlu karar metnine ulaştı bir de yalan ekledi: Güroymak.
GÜROYMAK'TAKİ SEÇİMLERLE ALAKASI YOK
Kılıçdaroğlu bu olayı Güroymak'taki seçimlerle ilgili olduğunu söyleyerek büyük bir rezalete imza attı. Yani başvuru ve kararın mühürsüz pusula, geçersiz oy ile uzaktan yakından alası yok.
BİR YALAN DAHA
Ayrıca Kılıçdaroğlu yalanlarına bir yenisini ekleyerek AYM'nin başvuruyu kabul ettiğini söyledi. Ancak AYM bu başvuru reddetti ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını geçerli saydı. Çünkü YSK kararları nihaidir ve AYM denetleyemez.
YSK KARARLARININ NİHAİ OLDUĞUNU BİLMİYOR MU?
Kılıçdaroğlu'nun AYM'nin YSK kararlarını denetleyemeceğini bilip bilmediği de merak konusu oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.