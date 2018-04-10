‘Küstah Alman!

Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ufuk Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kentteki “Theresienkrankenhaus” hastanesine yatırıldı. Altunok, buradaki 2 günlük tedavinin ardından başka bir odaya alındı. Gencin yeni odanın hijyen koşullarından rahatsız olması üzerine ailesi, odanın değiştirilmesi için başhekime başvurdu. Ancak hastanenin başhekimi Daniel Schmitz ailenin bu talebini, “Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın” sözleriyle geri çevirdi. 5 Nisan’da meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Niyazi Altunok, şunları söyledi: “2 günlük tedavinin ardından başka bir odaya almak istediler. Oğlum yeni odaya gitti, ancak hijyen koşullarından dolayı rahatsız oldu. Odada bakıma muhtaç 2 yaşlı bağırsak hastası yatıyor ve içeride ağır bir koku vardı. Ben de hastaneye gittim. Oğlumla odada kalması için konuştum ama kesinlikle kalmak istemedi orada.”

TERK ETMEMİZİ İSTEDİ

Önce hemşireyle konuştuklarını ve hemşirenin de başhekimi çağırdığını söyleyen Altunok, şöyle devam etti: “‘Tek kişilik odalar var, geceliği 150 euro, ödeyebilir misin?’ dedi. Ben de ‘Öderim.’ dedim. Ancak bu sefer arayıp ‘Tek kişilik odamız da yok’ dediler. Ben de ‘doktor bey bize yardımcı olun’ dedim. Bunu deyince bana ‘Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın’ ifadesini kullandı. Daha sonra bizi görmek istemediğinisöyledi ve hemen hastaneyi terk etmemizi istedi. Buna akrabalarımız ve oradaki doktorlar şahit oldu. Pazartesi günü şikayet dilekçesi vereceğiz. Olayı Türk Dışişleri Bakanlığı ile Berlin Büyükelçiliği’ne ilettik. Oğlum da tedavisine Heidelberg Üniversite Hastanesi’nde devam ediyor.”