Küstah Fransız hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Referandumdan evet çıktı. Türkiye’de ya iç savaş çıkmalı ya da Erdoğan öldürülmeli” şeklinde skandal sözler sarf eden Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Başsavcılığı’na 4 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Defarges’in televizyon kanalında sarf ettiği küstah açıklamalarının, Batı’da artık psikiyatrik rahatsızlığadönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta itibarıyla ibret verici olduğu belirtilen dilekçede, Defarges’in alenen Erdoğan’a suikaste azmettirmesinin sadece hukukçuların değil, ruh sağlığıyla ilgilenen doktorların da ilgi alanına girdiği kaydedildi.

SORUŞTURMA MÜMKÜN

Defarges’in eylemiyle “Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme” suçunu işlediği bildirilen dilekçede, “Şüphelinin açıklamalarının basit bir düşünce açıklaması niteliğinde olmadığı ve suça azmettirme niteliğinde olduğu açıktır. Şüpheli hakkında isnat edilen suçtan dolayı Türkiye’de soruşturma ve kovuşturma yapılması hukuken mümkündür. Soruşturma ve kovuşturma için failin Türkiye’de olmasına da gerek yoktur. Adalet Bakanlığı’nın da talebine gerek kalmadan fail hakkında bir koşula bağlı olmaksızın soruşturma açılabilir” denildi. Türkiye’ye gelmesi veya Türkiye’ye iadesi halinde Defarges’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının incelenmesi, akıl sağlığı yerindeyse PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisi ve suikast talimatını kimlere verdiğinin araştırılması, elde edilen delillere göre dava açılması talep edildi.

SAVCILIK DEVREDE

Başvuru üzerine Ankara Başsavcılığı, Defarges hakkında “Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme” suçundan soruşturma başlattı.