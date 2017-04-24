Küstah Fransız hesap verecek
Referandumdan ‘evet’ çıkması üzerine çıldıran ve ‘Erdoğan öldürülmeli’ diyen siyaset bilimci Defarges için harekete geçildi. Erdoğan, ‘alçak’ ifadeler kullanan Fransız için ‘Cumhurbaşkanı’na suikaste azmettirmek”ten suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Referandumdan evet çıktı. Türkiye’de ya iç savaş çıkmalı ya da Erdoğan öldürülmeli” şeklinde skandal sözler sarf eden Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Başsavcılığı’na 4 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Defarges’in televizyon kanalında sarf ettiği küstah açıklamalarının, Batı’da artık psikiyatrik rahatsızlığadönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta itibarıyla ibret verici olduğu belirtilen dilekçede, Defarges’in alenen Erdoğan’a suikaste azmettirmesinin sadece hukukçuların değil, ruh sağlığıyla ilgilenen doktorların da ilgi alanına girdiği kaydedildi.
SORUŞTURMA MÜMKÜN
Defarges’in eylemiyle “Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme” suçunu işlediği bildirilen dilekçede, “Şüphelinin açıklamalarının basit bir düşünce açıklaması niteliğinde olmadığı ve suça azmettirme niteliğinde olduğu açıktır. Şüpheli hakkında isnat edilen suçtan dolayı Türkiye’de soruşturma ve kovuşturma yapılması hukuken mümkündür. Soruşturma ve kovuşturma için failin Türkiye’de olmasına da gerek yoktur. Adalet Bakanlığı’nın da talebine gerek kalmadan fail hakkında bir koşula bağlı olmaksızın soruşturma açılabilir” denildi. Türkiye’ye gelmesi veya Türkiye’ye iadesi halinde Defarges’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının incelenmesi, akıl sağlığı yerindeyse PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisi ve suikast talimatını kimlere verdiğinin araştırılması, elde edilen delillere göre dava açılması talep edildi.
SAVCILIK DEVREDE
Başvuru üzerine Ankara Başsavcılığı, Defarges hakkında “Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme” suçundan soruşturma başlattı.
Pankart açmışlardı
Defarges, ekonomi kanalı BFM Business’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki halk oylamasının sonuçlarına itirazın hukuki yolu kapandı. O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor” demişti. Referandum döneminde Erdoğan’ın önünü kesmek isteyen Avrupa her yolu denemişti. İsviçre’de de Erdoğan’ın şakağına silah gösteren pankartlar açılmıştı.
TEPKİLER…
Bozdağ: Alçağın biri
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, küstah Fransız Defarges’in açıklamalarını değerlendirdi. “Alçağın biri, bir ülkenin cumhurbaşkanına karşı suikast yapılmalı diye açıklama yapıyor” diyen Bozdağ, şunları söyledi: “Erdoğan’a karşı kin, nefret ve düşmanlığın nasıl zirve yaptığını gösteriyor. Bu Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli ve Türk milleti için ne kadar korunması gereken biri olduğunu gösteriyor. Büyük, güçlü, müreffeh Türkiye istemeyenlerin hedefinde olan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Onun varlığını kendi ülkeleri ve hedefleri için bir tehdit olarak görüyorlar.”
İnsanlık adına suç
Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges’ın skandal sözlerine yargıdan da tepki geldi. Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulhalik Yıldız, “Fransa’da düşünür olarak tanıtılan bir kişinin, Cumhurbaşkanı’nın öldürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi. Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kaya, “Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiği fikri insanlık adına bir suçtur ve utanç vericidir” diye konuştu.
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