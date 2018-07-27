Küstah tehdidi suratlarına çarptık
ABD Başkan Trump ve Yardımcısı Pence, casusluktan yargılanan Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’yi yaptırımlar uygulamakla tehdit etti, Ankara’nın tepkisi çok sert oldu:
Ortadoğu’daki karanlık operasyonlarda imzası olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, dün Papaz Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ederek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Pence’in ardından Twitter’dan alelacele açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı” diyerek Türkiye’yi tehdit etti. Başkan Yardımcı Mike Pence de Türkiye’ye yaptırım yapılabileceğini söyledi.
POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ
Küstah tehditlere Ankara çok sert tepki gösterdi.Dışişleri wBakanı Mevlüt Çavuşoğlu skandal açıklamalarla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir” diye konuştu.
KABUL EDİLEMEZ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da “Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ise FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetiminin bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, “ABD bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir” sözlerini kaydetti.
BOYUN EĞMEYİZ
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Trump’ın kullandığı dili eleştirerek, “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. ABD’nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekirdi” şeklinde konuştu.
BRUNSO’IN 35 YIL HAPSİ İSTENİYOR
TERÖR örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD’li papaz Brunson’ın FETÖ mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü belirlenmişti. Sağlık sorunları dikkate alınarak tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson’ın ABD’li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin şu mesaj içerikleri de ele geçirilmişti: Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Ve bundan sonra başka bir sallama daha. Sonunda biz kazanacağız.
UCUZ TEHDİTLERE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Trump’ın tehdidine tepki gösteren Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve adalete herkesin eşit mesafede bulunduğunu vurguladı, “Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” dedi.
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