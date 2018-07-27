Küstah tehdidi suratlarına çarptık

Ortadoğu’daki karanlık operasyonlarda imzası olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, dün Papaz Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ederek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Pence’in ardından Twitter’dan alelacele açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı” diyerek Türkiye’yi tehdit etti. Başkan Yardımcı Mike Pence de Türkiye’ye yaptırım yapılabileceğini söyledi.

POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Küstah tehditlere Ankara çok sert tepki gösterdi.Dışişleri wBakanı Mevlüt Çavuşoğlu skandal açıklamalarla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir” diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da “Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ise FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetiminin bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, “ABD bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir” sözlerini kaydetti.

BOYUN EĞMEYİZ

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Trump’ın kullandığı dili eleştirerek, “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. ABD’nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekirdi” şeklinde konuştu.