Lahey’le normalleşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına verilen iniş iznini iptal edilmesi ve ardında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da Rotterdam’daki Türk Konsolosluğu’na girişine izin verilmemesi Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirmişti. Yaşanan gerginliğin ardından dün atılan adımlar ile normalleşme süreci başladı.

‘400 YILLIK KÖKLÜ İLİŞKİ’

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabık kalındığı üzere karşılıklı büyükelçilerin atandığını bildirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli, Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanının ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz.” Hollanda hükümeti de Ankara Büyükelçiliği’ne ise Marjanne de Kwaasteniet’i atadı. Kwaasteniet de ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Gerginlik bir yıl sonra son buldu

Türkiye - Hollanda son dönem ilişkileri Hollanda hükümeti, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda’da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da 11 Mart 2017’de Rotterdam’daki Türk Konsolosluğu’na girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya’nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlamıştı. Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi’nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.