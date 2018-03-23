Lazerli tuzaklar için uzman gidecek

Afrin’de kestiği haraçlar, el koyduğu işyerleri ve öldürdüğü canlarla halka cehennemi yaşatan terör örgütü PKK/PYD şehri terk ettikten sonra geride ölüm kusan tuzaklar bıraktı. Evlere, halı altılarına hatta çocukların oyunlarına ve Kuran’ı Kerim’e bile el yapımı bomba düzeneği yerleştiren teröristlerin Afrin Adalet Sarayına son teknoloji ürünü bubi tuzakları kurduğu anlaşıldı.

BUBİ TUZAKLARI

Ancak filmlerde görülebilen ve sadece devlet istihbarat örgütlerinin kullandığı türden teçhizatlar kullanan terör örgütü kamu binalarını lazerli bubi tuzaklarıyla döşemiş. Afrin’de kamu binalarını tek tek gezen Star ekibi bombalı tuzaklar nedeniyle Adalet Sarayını içerden görüntüleyemedi. Muhabirlerimizin ısrarla içeri girmesine müsaade edilmemesinin tek nedeni ise içeride lazerli bubi tuzaklarının yerleştirilmiş olması. Bubi tuzaklarını tespit eden ÖSO birlikleri ile TSK’nın bomba imha uzmanları birkaç gün içinde buraları da temizleyerek halkın hizmetine sunacak.

ARŞİVLERİ ADLİYEDE

Binanın önünde nöbet tutan ÖSO komando birlikleri komutanı Muhammed Asaf, “içerde çok önemli evraklar var. Teröristlerin ellerinde esir olanların sözde mahkeme tutanaklar ve örgüt adına topladıkları haraçların kayıtları ile örgütün birçok diğer önemli bilgileri var. Bir kısmını alabildik. Ancak daha onlarca önemli evrakın olduğu birçok oda lazerli bombalarla döşenmiş. Bir tanesini fark ettik ve şimdi uzman ekiplerin gelmesini bekliyoruz” dedi.