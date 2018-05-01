Lise öğrencisinden darbe gazilerine...

Haziran seçimlerinde seçilecek 600 milletvekili milletvekilliği adaylığı için başvuruların bugün sona ereceği AK Parti’ye başvurusu patlaması yaşanıyor. Başvuranlar arasında 18 yaşındaki gençlerde 15 Temmuz gazileri, belediye başkanları ve bürokratlar da var.

LİSELİ AŞIKKUTLU

Seçilme yaşının da 18’e inmesiyle, Türkiye’nin pek çok şehrinde öğrenciler de milletvekili olmak için aday oldu. Onlardan biri, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Mehmet Emin Aşıkkutlu. “7 Haziran 2015 seçimi öncesinden referandum sürecide dahil AK Parti’de gönüllü görev aldım” diyen Aşıkkutlu, İstanbul 2. Bölge aday adayı.

28 ŞUBAT MAĞDURU

28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversitesindeki sırasından alınan, gözaltında karnındaki bebeğini kaybeden, hapis cezası verilen ilk başörtülü olan Nuray Canan Songür de AK Parti İstanbul milletvekili aday adaylarından. Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş de AK Parti’ye Eskişehir için aday adaylığı başvurusunda bulundu. TV dizilerinden tanınan, ‘Pire Ferhat’ lakaplı 80 cm boyundaki Ferhat Okçu (35) da Afyonkarahisar için AK Parti’ye başvurdu.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendi kullandığı kamyonuyla milleti Taksim’e çıkaran Şerife Boz da İstanbul’dan aday adayı oldu. 15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut da AK Parti’ye İstanbul adaylığı için başvurdu.

KANAAT ÖNDERLERİ

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bingöl’den AK Parti aday adayı oldu. Herki Aşireti kanaat önderi Mehmet Fırat da Hakkari’den AK Parti milletvekili aday adaylığı müracaatta bulundu. Sözen ve Fırat, uzun dönemdir terörle mücadeleye verdikleri destek ve bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarla olan yakın diyologlarıyla dikkat çekiyordu.

Aday adayı İHL öğrencisi Aşıkkutlu, kendisine‘Mehmet Emin’ adını Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.