Literatüre girdi

Irak’ın kuzeyinde PKK’nın elebaşılarından ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde “kırmızı” kategoride bulunan KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden hale getirildi. MİT ve TSK’nın bu ortak operasyonu, gerek savunma sanayisinde gerekse kurumlar arası koordinasyonda gelinen başarılı noktayı gösterdi. Güdümlü mühimmatla donatılan savaş jetleri ve SİHA’lar hava harekâtlarında hedefleri nokta atışıyla imha ediyor. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği hava harekâtını ise birkaç ülke gerçekleştirebiliyor.

ABD’DEN DAHA İYİYİZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, MİT ve TSK’nın ortak harekâtının “yüksek değerde hedef” olarak adlandırılan lider kadro ya da tesise yönelik operasyonların düzenlenebileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Hareketli olmasına rağmen hedefin etki altına alındığına dikkati çeken Aslan, şunları söyledi: TSK ve istihbarat unsurlarımız artık terör örgütünü istediği yer ve zamanda, istediği araçla etkisiz hale getirebileceğini bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin SİHA ve mühimmat teknolojisini milli imkânlarla geliştirmesinin faydası operasyonel bir sonuçla gösterilmiş oldu. ABD, aynı stratejiyi Afganistan ve Irak’ta uygularken sivil kayıplara neden oldu. Türkiye ise hedefe tam isabet sağladı ve sivil bir kayıp olmadı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da koordineli ve başarılı bir operasyonun hayata geçirildiğini söyledi. Ağar, TSK ve MİT’in uzak bir mesafe ve bilinmezi çok bir alanda başarılı iş birliği sergilediğine dikkati çekti ve ekledi: Bu müşterek harekât “Literatüre girecek” türden bir operasyon oldu. Dünyadaki muadilleri açısından çok fiyakalı bir operasyona imza attık. Çünkü, Türkiye’nin 100 kilometrelik kuş uçumu bir mesafede nokta vuruşu yaptı. Önemli yanı ilk önce vuruyor işi şansa bırakmıyor takip ediyor ve tekrar vuruyor.

Milli uydu desteği

Türkiye’nin milli harp teknolojisi geliştirme çalışmalarında bir ilk gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı. Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerden uzaktaki bir üsten kaldırdığı Anka-S SİHA’yı kontrol ederek, kalktığı üsten de uzaktaki bir hedefi imha etmesini sağlayacak. Bu sistemle, İHA’larda sahip olunan anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti Anka-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşınmış oldu.