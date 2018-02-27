Lojmanımıza saklanarak giriyorduk

Şubat sürecinde tüm baskılara rağmen inancından taviz vermediği için TSK’dan ihraç edilen Lojistik Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Şimşek yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Henüz 30 yaşındayken 1998’da Hasdal Kışlası’ndaki görevinden, Olağanüstü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ordudan ihraç edilen 4 çocuk babası Hakan Şimşek (50) Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) 14 yaşında girdiğini 15 yılını bu ulvi görevde geçirdiğini kaydetti.

TEK TEK FİŞLEDİLER

Maruz kaldıkları baskılardan örnekler veren Hakan Şimşek, “ Bugün havsalamızın almayacağı, bireysel ibadetten tutun da, eşinizin başörtülü olması, içki içmemesi, balo, batı tarzı bir takım sosyal faaliyetlere katılmaması gibi hususlar bile fişlemek için yeterli sayıldı. Kişisel yaşantısından dolayı bir çok kesimle birlikte TSK’da görev yapan subay, astsubayda fişlendi, baskıya maruz kaldı. Yargısız, sorgusuz, sadece ilk amirlere verilen talimatlarla belirlenmiş standartlar doğrultusunda TSK’ dan ilişiği kesildi. TSK’ dan o dönemde ihraç edilen 2 bine yakın personelin hepsi malasef ordusuna, milletine, vatanına faydalı, askeri geleneklere bağlı, disiplinli başarılı bir çok kesim ihraç edildi.”

1996 yılına kadar görev yaptığı yerlerde hiçbir sorunlar karşılaşmadığını aktaran Şimşek, “Hakkımda bir takım soruşturmalar, fişlemeler yapıldığını biliyordum ama bizim gizleyecek bir şeyimiz yoktu, kişisel yaşamımıza devam ettik. Ama 1997’den sonra kurumsal fişlemeler, ikna odasını, karargahlarda yaşıyorduk. Çeşitli sorgulamalara tabi tutuluyorduk. ‘Eşinin başı neden örtülü, açsan olmaz mı?’, ‘Sosyal içkili faaliyetlere de neden katılmıyorsun?’ Neden içki içmiyorsun, zararlı olduğu için mi yoksa, içkinin haram olduğuna mı inanıyorsun’ alt seviyede spesifik sorulara kadar iniliyordu. En travmatik yaşadığım hadise ise oturduğum lojmanlara eşimin başörtülü olarak girememesiydi. “Kapıda eşinizin bu kılıkla içeri girmesi yasak” deniliyordu. Neden yasak diye sorduğumuzda, “Emir bu şekilde” deniliyordu. Kendi lojmanımıza taksi tutarak, havanın kararmasını bekleyerek,eşimizi arka koltukta gizleyerek, lojmanımıza girmeye çalışıyorduk. Eşlerimiz artık lojmandan dışarı çıkmak istemiyordu. Çıkarlarsa fişlenip bizlerin işinden olacağını düşünüyorlardı. O korkuyu eşime hiç yaşatmadım. Saklayacak bir şeyimiz yoktu”ifadelerine yer verdi.

EVİME SOKULMADIM

Hakan Şimşek, “Eşime, ‘Sen benim inancımın sancağısın, sen benim yanımda olacaksın, atılacaksa takdiri ilahi’ demiştim. Yaşantımıza devam ediyorduk. 1998 Haziran ayında akşamleyin lojmana girerken önümüz kesildi. ‘Giremezsiniz’ denildi, ben de ciddi bir tepkiyle kimliğimi nöbet kulübesine bırakarak, ‘Burası benim, burada yaşıyorum, ailemi de bu şekilde taciz edemezsiniz’ deyip girdim. 1 ay geçmeden de TSK’dan ihraç edildim. Bilgi edinme yasası çerçevesinde aldığım verilerde bu maddeler yazıyordu. Eşinin başının örtülü olmasında direndiği, lojmana girilmesine yasak olduğu halde direnç gösterdiği, karşı koyduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğum şeklindeki gerekçelerle ordudan atıldık” dedi.