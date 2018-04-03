Lütfiye Selva Çam: Bu ülkenin kadınları kime ne oy vereceğini çok iyi bilir

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, "Eğer bilgi temelli siyaset yapmazsak o zaman CHP'nin yaptığı gibi oluruz. Cehalet üzerine siyaset yapanlar da tarihin ve gerçeklerin maskarası olur. Siyaseti maskaralığa dönüştürmemek lazım. Bunun da yolu bilgi temelli, bilgiye dayanan bir siyaseti gündeme taşımaktır. Bize de yakışan budur." dedi.

Çiçek, AK Parti Yenimahalle İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin yol haritasının tecrübe olduğunu söyledi.

"Tecrübenin yekününe tarih diyoruz." ifadesini kullanan Çiçek, AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine işaret ederek, Türklerin Andolu'daki bin yıllık tarihinde en belirgin faktörün kadın olduğunu söyledi.

Siyasetin bilgi temelli yapılması gerektiğini belirten Çiçek, "Eğer bilgi temelli siyaset yapmazsak o zaman CHP'nin yaptığı gibi oluruz. Cehalet üzerine siyaset yapanlar da tarihin ve gerçeklerin maskarası olur. Siyaseti maskaralığa dönüştürmemek lazım. Bunun da yolu bilgi temelli, bilgiye dayanan bir siyaseti gündeme taşımaktır. Bize de yakışan budur." diye konuştu.

Anadolu'da inşa edilen medeniyetin ve kültürün baş mimarlarının kadınlar olduğunu vurgulayan Çiçek, inanç değerlerini gelenek haline getirenlerin de kadınlar olduğunu kaydetti.

"AK Parti'nin kaybı Türkiye'nin kaybıdır"

Türkiye'de 88 parti bulunduğunu, kadınlara azami alan açan tek partinin de AK Parti olduğunu dile getiren Çiçek, "Biz, kadınlarımızı oy makinesi, oy deposu olarak gördüğümüz için değil, istiyoruz ki böylesine önemli bir güçten geçmişte istifade ettiğimiz gibi bugün de istifade edelim." dedi.

Çiçek, AK Parti'nin kurulduğu günden beri bütün seçimlerde kadınlara müteşekkir olduklarını kaydederek, 2019 seçimlerinde de kadınlara büyük görevler düştüğünü anlattı.

"Hizmet eşittir oy olmuyor siyasette." değerlendirmesinde bulunan Çiçek, Türkiye'ye hizmet ettiklerini, daha da çok hizmet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Çiçek, "AK Parti'nin kaybı Türkiye'nin kaybıdır. AK Parti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir. AK Parti içerisinde birlik ve beraberlik, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün sigortasıdır. Buradan hareketle yapacağımız işlerin önemini kavrayalım." ifadelerini kullandı.

"Siyasete kadınları malzeme yapmaya başladı"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Yenimahalle'yi AK belediyecilikle tekrar buluşturacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmasına atıfta bulunan Çam, "Siyasete kadınları malzeme yapmaya başladı." dedi.

Çam, Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta "Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup aşağı indirecekler." sözleri üzerine "Bu ülkenin kadınları kimi kulağından tutup aşağı indireceğini iyi bilir." yanıtını verdiklerini hatırlattı.

Çam, 4,5 milyon üyesi olan AK Kadınlar adına konuştuğunu ifade ederek, "Bugün CHP'nin grup toplantısında bir avuç kadın toplanmış, 'Hak, hukuk, adalet' diye bağırıyor. Bu ülkenin kadınları hak, hukuk, adaleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır hissederek, yaşayarak görüyor." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin kadınları 16 yıldır özgürce yaşamayı öğrendi"

Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkenin kadınları eve kapanmak istemiyor." sözlerini anımsatan Çam, "Bizler 16 yıllık iktidarımız döneminde kadınları eve kapatmak bir tarafa dursun hep birlikte burada ülkemizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin kadınları 16 yıldır özgürce yaşamayı öğrendi. Ben bir öğrenci olarak bundan 20 yıl önce 1987 yılında üniversiteye başladığımda herkese verilmiş olan okuma özgürlüğü, sadece kıyafetim sebebiyle bana o özgürlük verilmemişti. O zaman CHP'nin liderleri, milletvekilleri neredeydiler?" diye konuştu.

Türkiye'de 16 yıldır huzurun olduğunu belirten Çam, eşit haklara ulaşabilme hakkının 16 yıldır var olduğunu söyledi.

Bu ülkede kanunların, yönetmeliklerin değiştirdiğini anımsatan Çam, "Bunun en önemli şahidi de aramızda bulunan Meclis Başkanımızdır. Onların önderliğinde 16 yılda pek çok şey değişti. Bizler kadınlar olarak çalışma hayatında, eğitimde imkanlar bulduk." şeklinde konuştu.

"Bu ülkenin kadınları kimin taşın altına elini koyduğunu çok iyi bilir"

Çam konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hak, hukuk, adalet diye FETÖ terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte yolda yürümekle, avaz avaz bağırmakla hak, hukuk, adalet gelmiyor. Bugün kanunlarla, insanlara eşit haklar vermekle, özgürlüklerin yolunu açmakla hak, hukuk, adalet getiriliyor. Kılıçdaroğlu 'Bu ülkenin kadınlarına güveniyoruz.' diyor. Evet bu ülkenin kadınlarına güvenmelisiniz. Bu ülkenin kadınları kime ne oy vereceğini, kimin bu ülkeye ne kattığını, kimin taşın altına elini koyduğunu çok iyi bilir. Biz, AK Kadınlar olarak, bugüne kadar her zaman taşın altına eli, bedenimizi koyduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu ülkenin kadınları kime güveneceğini çok iyi bilir. Bu ülkenin kadınları 'Kadınlar, siyasetin öznesidir.' diyen liderini çok iyi bilir. Bu ülkenin kadınları, eğitimde eşitlik getiren liderini çok iyi bilir. Bu ülkenin kadınları kendisine adil davranan hükümetleri, insanları çok iyi bilir. Bu ülkenin kadınları, belli bir kesime hak hukuk adaletin işletildiği dönemleri de çok iyi bilir."

Kılıçdaroğlu'nun "Aklınızı başınıza alın." diye küçümseyerek AK Parti seçmenine akıl vermeye çalıştığını dile getiren Çam, CHP'nin yüzde 60 oy oranını rüyasında göreceğini söyledi.

"Yanlış yere tosladın sayın Kılıçdaroğlu"

"Bu ülkenin insanını küçümseyenler, her zaman sandığa gömülmeye mahkum olacaklar." ifadelerini kullanan Çam, Türkiye'de mücadele eden, dimdik duran, ülkesi için kendisini ortaya koymuş bir liderleri olduğunu, AK Kadınlar olarak bir gün bile "Of" demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hatta ailesine her hafta grup toplantısında iftira atmayı adet edindiğini ve bu yalanlarından medet umduğunu belirten Çam, "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Yanlış yere tosladın sayın Kılıçdaroğlu... Kadınlar üzerinden siyaset yapma. Etrafına, sağına soluna bak." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın teröristlere "terörist" diyemediğini, "eylemci" dediğini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şehitler için "Vatanı uğruna katledilenler" dediğini hatırlatan Çam, "Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Bizlerin yüreği sızlıyor. Bizler şehit annelerimizin yanındayız." dedi.