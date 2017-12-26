Maddeyi okumadan linç ediyorlar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini bastırmak için canını ortaya atan asker ve sivilleri korumaya yönelik yapılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesi FETÖ’cülerle onların sözcülerini öfkelendirdi. FETÖ trolleri, CHP temsilcileri ve bazı gazeteler düzenlemeyi, ‘linç kararnamesi’, ‘’eli sopalı milis güç’ gibi akıl almaz ifadelerle okuyucularına sundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kanun hükmünde kararnamede (KHK) yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar konusunda, “Burada yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz›daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili” dedi. Gül, bu konudaki eleştirilerin metni okumadan yapılan eleştiriler olduğunu söyledi.

HACİZLER GELEBİLİR

Daha önceki KHK’de “resmi görevliler için bir dava açılamayacağı hukuki, idari sorumsuzluk getiren bir düzenleme” olduğunu anımsatan Bakan Gül, “Ama o gün 80 milyon demokrasi için, cumhuriyet için ülkemizin bağımsızlığı için gayret eden vatandaşlarımız vardı sokakta, meydanlarda. Şimdi bunlara karşı ileride yarın siz ‘demokrasiyi, ülkeyi korurken 10 lira, 50 lira şuraya zarar verdiğiniz, belediyenin önünde Genelkurmay’ın önünde şuraya zarar verdiğiniz, şu araca zarar verdiğiniz’ diye evine haciz mi gitsin? Burada yapılan düzenleme sadece 15 Temmuz ve sonrasındaki 16 Temmuz’daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili” diye konuştu.

DARBECİLER TERÖRİST

Söz konusu düzenlemenin 15 Temmuz’un öncesini kapsamadığını vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani vatandaşlarımıza yönelik, sivillerimize yönelik burada hukuki, idari sorumsuzluk getiren düzenleme... 15 Temmuz gece darbe başlamış ama 16 Temmuz’da bitirilmiştir. Darbenin sona erdirilmesi, vatandaşlarımız, kahraman askerimiz, Mehmetçikimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sona erdirilmesi, püskürtülmesi ertesi gün olmuştur. Dolayısıyla ‘terör’ diye ifade edildi diye ‘bugün de terörle mücadele ediliyor, terör eylemi var, vatandaş buna karşı mücadele ettiğinde sorumsuz olacaktır’ anlamı çıkartılamaz. ‘Terör’ ifadesi, darbe girişimi bir terör faaliyetidir. Bu kanundaki ifadede terörü kastederken ‘terör eylemi’ derken darbe fiiline yönelik bir tanımlamadır. Daha önceki KHK’de esasen görevliler için düzenlenmiş ifade sadece başına ‘siviller için’ getirilerek düzenlenmiştir”

80 MİLYON SOKAKTAYDI

Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminde 80 milyon vatandaşın gece canıyla kanıyla, malıyla sokaklara çıktığını hatırlatarak, KHK›deki düzenlemeyi eleştirenlere «Bunların hukuki sorumsuz olmasından rahatsız mı oluyorsunuz? Eleştirenlerin buna cevap vermesi lazım» karşılığını verdi. 80 milyon vatandaşın, devletin hukukunu korumak adına o gece sokaklara davet edildiğini aktaran Gül, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız cumhuriyeti, devleti, bağımsızlığı koruyor ama o esnada bir takım fiili hukuki mala zarar verme olmuşsa bunun hepsini devlet tazmin edecektir. Ama bunu vatandaştan almayı engelleyecek bir düzenleme söz konusudur, Türkiye hukuk devletidir. Buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamındadır, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz’dur. Yani bugüne getirilen bir tarih asla metinde de yoktur, bu konuda kötü niyetli olarak yorumlamaya çalışılması Türkiye’de 80 milyon vatandaşımızın darbeye karşı dik duruşunu da engelleme, moral motivasyonunu da engelleme adına bir art niyetli çaba olabilir. Bunun ötesinde yorumlar yapmak art niyetlidir” diye konuştu.

TEK TİP BİR AYA HAZIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) yapılan «tek tip kıyafet» düzenlemesine ilişkin de, “Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir ay içinde uygulamaya geçmiş olacak. Kadın ve çocuklarla ilgili ayrı düzenleme var. Hamile ve çocuklar için uygulanmayacak”diye konuştu.