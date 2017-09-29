Made in Amerika

WashingtoN’daki Beyaz Saray ve Dışişleri sözcüleri üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) sözde bağımsızlık referandumuna destek vermediğini iddia eden ABD, geri planda Mesud Barzani’nin korsan devletine kilit katkılar sunmayı sürdürüyor. Pentagon aracılığıyla Erbil’le askeri temasını sürdüren Washington yönetimi, hiçbir yaptırımda bulunmadığı gibi üstü kapalı bir şekilde bölgedeki sadık müttefikini bağımsızlığa hazırlıyor.

1- Konsolosluk kalıyor

Günlük basın toplantısında sözde bağımsızlık referandumu sonrası ülkesinin bölgede takındığı tutuma dair bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erbil’deki Amerikan konsolosluğunun açık kalacağını duyurdu. Barzani’yi koruyarak Erbil ile Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebileceklerini belirten Nauert, “Eğer istenirse, ABD iki taraf arasında konuşma sağlanmasına yardımcı olmayı ister” dedi. Oylama öncesi yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri, “ABD’nin Kürdistan halkı ile tarihi ilişkileri devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

2- İki yıl sözü

BAŞKAN Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün Erbil’e giderek Barzani’ye sunduğu referandumun iptalini öngören ‘alternatif planın’ içerisinde bağımsızlık teklifinin de yer aldığı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius ABD’nin, Barzani’ye üç yıllık bir yol haritası sunduğunu bildirdi. Yol haritasının Bağdat ile Erbil arasında Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda müzakereler gerçekleştirilmesini öngördüğünü belirten Ignatius, ele alınacak konular arasında bağımsızlığın da bulunduğunu ifade etti.

3- Kongre’ye tasarı

BEYAZ Saray’ın IKBY’nin korsan devletini desteklemesi için özel bir tasarı hazırlayan FETÖ ile ilişkisi bilinen Cumhuriyetçi vekil Trent Franks, metni Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komisyonu’nun gündemine sundu. Hem Cumhuriyetçiler’den hem de Demokratlar’dan gelecek destekle tasarının Kongre’den kolay bir şekilde geçeceğini belirten Franks, “Kendimi Kürtlerin dostu olarak görüyorum. IKBY’nin kendi egemenliklerini belirleme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

4- Kampanya desteği

barzani, referandumun ardından korsan devletinin Batılı hükümetler nezdinde tanınma sağlaması için ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya soruşturması nedeniyle görevden aldığı eski kampanya danışmanı Paul Manafort ile anlaştı. Oğlu Mesrur Barzani aracılığıyla Manafort’la temas kuran IKBY Başkanı’nın, Trump’a yakın olduğu için bu ismi seçtiği bildirildi. Manafort’un ne kadar kazanacağı bilinmiyor.

5- Konferans yardımı

IKBY’NİN sözde bağımsızlık referandumu öncesi ABD’de düzenlenen konferans ve panellerle Barzani lehine kamuoyu oluşturuldu. ABD Kongresi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kürdistan, ABD’nin Stratejik Müttefiki” isimli konferansta, IKBY İstihbarat ve Güvenlik Şefi Mesrur Barzani, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, ABD’li General Ronald Griffith ve ABD’li vekiller Trent Franks ile Joe Wilson konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta Kürtler için bağımsızlık vaktinin geldiği ifade edildi.

6- Uyarı misillemesi

psikolojik harp uygulamalarını en iyi uygulayan ülkelerden olan ABD, Türkiye’nin Erbil’e yönelik seyahat uyarısı yapmasının ardından devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden vatandaşlarına ‘Türkiye’nin güneydoğusuna gitmekten kaçınmaları’ uyarısında bulundu.

7- Evanjelik hamlesi

evanjelik lider Franklin Graham Trump yönetimine bağımsızlık referandumuna saygı duyarak gereğini yapma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Graham, “ABD, Kürtlerin kendi geleceklerini kurma iradesine saygı duyacaktır. Onlar için dua ediyorum” dedi. Evanjelik din adamları Washington’da önemli bir yere sahip. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de bir evanjelik olduğu biliniyor.

8- Peşmerge’ye milyonluk maaş

Washington’ın Barzani’ye ‘vazgeç’ çağrıları yaptığı sırada harekete geçen ABD Senatosu, 700 milyar dolarlık 2018 Savunma Bütçesini onayladı. 60 milyar dolarlık Irak paketini de barındıran bütçenin kabul edilmesi ile birlikte, 36 bin kişilik peşmerge gücüne 365 milyon dolar maaş ödenmesi de kesinleşti. Pentagon sözcülerinden Eric Pahon geçen hafta “2014’ten bu yana Peşmerge’ye partiler halinde yüzlerce milyon dolar gönderdik” demişti.

9- Mahmur’da yeni üs

ABD referandum sonrasındaki süreçte Peşmerge kontrolünde bulunan Erbil’in Mahmur ilçesine yeni bir askeri üs kurdu. Kayyara Askeri Üssü’ndeki askeri malzemelerin çoğunluğu buradaki üsse taşındı. Üste çok sayıda ağır silah, top ve insansız hava araçları yer alıyor.

10- Kerkük’e özel kuvvet

Sözde bağımsızlık referandumunun ardından İran, Türkiye ve Irak’ın askeri seçenekleri masaya yatırması ile birlikte, ABD askerlerinin Kerkük’ün Dakuk kasabasında Peşmerge güçlerinin yanında konuşlandığı bildirildi. İsrailli Jerusalem Post gazetesi, Bağdat’ın Haşdi Şabi’yi Türkmen kentine yönlendirme tehdidi üzerine, Amerikan askerlerinin Kerkük’ün IKBY’nin bir parçası olarak kalması adına böyle bir attığını yazdı.

DEV ŞİRKETLERDEN YENİ ENERJİ YATIRIMI

Erbil’in uluslar arası baskıya maruz kaldığı günlerde Barzani’ye en büyük destek ABD’li petrol şirketlerinden geldi. Yaklaşık 2 yıldır Erbil’deki çalışmaları durdurulan petrol devi Chevron, IKBY’de yeniden ticari faaliyetlere başladığını duyurdu. Chevron’un Erbil’in kuzeyinde bulunan bir yatakta arama ve sondaj çalışmalarına başladığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın eski CEO’su olduğu Amerikan şirketi ExxonMobil ise Norveçli gaz ve petrol şirketi DNO ile anlaşma imzalayarak Başika projesini başlattı. IKBY’den jet hızıyla lisans alan projeye göre, bölgedeki petroller üzerinde DNO-Exxon yüzde 40’lık bir paya sahip olacak