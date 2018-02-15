Madem YPG elinizde Münbiç’ten çekin

Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum” dedi. 24 TV’de konuşan Bozdağ, Mattis’in bu açıklamasının ABD yönetiminin Türkiye’yi anlamadığının bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

OLACAK İŞ Mİ

“Türkiye uzun bir zamandır şunu çok net söylüyor; PYD/YPG eşittir PKK’dır, PYD/YPG’yi kuran, bugünlere getiren ve halen de yöneten PKK terör örgütünün ta kendisidir. Ama şimdi Sayın Mattis ne diyor, ‘Gerekirse biz bunları PKK’ya karşı da kullanabiliriz.’ Olacak iş mi? Sizin elinizle sizin gözünüze, kafanıza karşı sizi dövdürmek gibi bir şey bu. Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum. Belli ki ABD yönetimi, PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye’nin baktığı yerden bir bakış açısına sahip değil, başka bir yerden bakıyor. Madem elinizde bu PYD/YPG, öyleyse çekin Afrin’den şunları bitsin şu iş, çekin Münbiç’ten bitsin şu iş. Madem onlara karşı kullanabilecek kadar bunları sevk ve idarede kendinize güveniyorsunuz, bunu yapın. Ama onu da yapmıyorlar. ”