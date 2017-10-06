Maduro: Türkiye'ye inanıyoruz, yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törenle "Ankara Üniversitesi Dostluk Beratı" takdim edildi.

Maduro, törende yaptığı konuşmada, beratı almaktan şeref duyduğunu belirterek, "Ekonomik ve ticari anlamda ilişkileri geliştirmek için önümüzde yapacak daha çok iş bulunuyor." dedi.

Maduro, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in Venezuela'daki bir üniversitede Türkiye Kürsüsü kurulması talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Venezuela'da bulunan her devlet üniversitesinde bir Türk Kürsüsü açalım. Bunun başlangıcını komutanımız Hugo Chavez tarafından kurulan ülkenin hemen her bölgesinde kampüsleri bulunan ve güçlü bir eğitim çatısı olan Venezuela Bolivar Üniversitesi'nde yapalım istiyorum." diye konuştu.

Dünyada bir tek Amerika bulunmadığını, kendisinin "başkaldıran, özgürlüğü için mücadele eden diğer Amerika'dan" geldiğini vurgulayan Maduro, Güney Amerika ülkelerinin bağımsızlık mücadelesinde önemli yerleri olan General Francisco Miranda ve Simon Bolivar'ın çabalarından örnekler verdi.

Maduro, 21'inci yüzyılın çeşitli zorluklar barındırdığına dikkati çekerek, daha önceki iki yüzyılda yaşanan savaşlarda köleliğe, ırkçılığa ve sömürgeciliğe baş kaldırıldığını söyledi.

Maduro, "Biz Bolivarcı Venezuelalılar şuna eminiz; 21'inci yüzyılda artık imparatorluk hegemonyasına bağlı yaşayan ülkeler dünyadan silinecek." ifadesini kullandı.

- "Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz"

"Dünya birkaç ülkeden çok daha büyük. Biz çok merkezli ve çok kutuplu bir dünyanın kurulacağından eminiz." diyen Maduro, bu model içinde insanların dinlerini, hayat tarzlarını özgür şekilde ifade edeceklerine inandıklarını söyledi. Bu düzende hiç kimsenin, hiçbir zaman birine kendi inancını, hayat tarzını zorla empoze edemeyeceğine vurgu yapan Maduro, şunları kaydetti:

"Bu anlamda medeniyet yolunda büyük bir diyalog çağrısı yapıyoruz. Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Daha da yaklaşalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, saygı duyalım ve bu yeni dünya için temelleri atmaya başlayalım diye dostluk kollarımızı size uzatıyoruz."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş de Maduro'yu ağırlamaktan ve "Dostluk Beratı" sunmaktan onur duyduklarını söyledi.

İbiş, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) iş birliği ile Küba ve Kolombiya'daki üniversitelerde kürsüler kurulduğunu, öğretim elemanlarının buralarda ders verdiğini belirtti.

Latin Amerika'daki üçüncü kürsünün Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santa Domingo Üniversitesi'nde açılmasına karar verdiklerini dile getiren İbiş, dördüncü kürsünün Venezuela'daki bir üniversitede kurulmasını istediklerini ifade etti.

İbiş, "Kurulacak bu kürsü sayesinde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz birbirlerini tanıma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle iki kardeş ülke akademik anlamda da birbirlerine daha yakınlaşacaktır." dedi.

LAMER Müdürü Prof. Dr. Necati Kutlu'nun ve merkezin Venezuela ile yakın temasları olduğunu anlatan İbiş, Hugo Chavez hakkında yazılan "Bizim Chavez" isimli bir kitabın çevirisinin LAMER tarafından tamamlandığını ve yakında Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla basılacağını aktardı.