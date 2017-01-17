Makam arabasını bıraktı Meclis’e belediye otobüsüyle gitti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlığının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için başlattığı “Gençler Asla Unutmaz" projesi kapsamında Hacı Bayram Camii’nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Bakan Çağatay Kılıç daha sonra, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin oylamasına katılmak için makam otomobili yerine Ankara Belediyesi'nin 413 numaralı Aydınlıkevler otobüsünü kullandı. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında bütün vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Çağatay Kılıç, otobüste yanına oturduğu emekli öğretmenin 'selfie' talebini de geri çevirmedi. Bakan Çağatay Kılıç, otobüsteki belediye personeliyle de sohbet etti. Bakan Çağatay Kılıç, yolcuların anayasa değişikliği ile ilgili meraklarını da gidererek, teklife ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.