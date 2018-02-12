Makedonya Başbakanı Zaev: Türkiye'ye FETÖ savaşında destek vermekteyiz

Başbakan Binali Yıldırım ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaev, bu davetin dostluğu ve ilişkileri pekiştirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini büyük bir nefretle en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Zaev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yollarla seçilen kurumlarını destekliyoruz." dedi.

Zaev, Türkiye ve Makedonya'nın ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini ele aldıklarını belirterek Türk şirketlerinin Makedonya'da yatırım yapmaya büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Makedonya'nın NATO üyeliği için verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Zaev, "Makedonya Cumhuriyeti'nde yatırımlar ve NATO üyelik süreci, stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve ülkemizin ekonomik gelişimi için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Zaev, her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda enerji, tarım, sanayi, inşaat, altyapı, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirme arzusunda olduğunu belirterek "Dana ve kuzu eti satışında Bosna Hersek ve Sırbistan için ayrılan kotaların Makedonya için de açılmasını istedik." diye konuştu.

"Makedonya'da yaşayan Türkler kendi dillerini geliştirme hakkına sahip"

Kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Zaev, "Makedonya'da yaşayan Türklerin kendi dillerini ve kültürlerini geliştirme hakkına sahip olduklarını belirtmek istiyorum. Makedonya'da farklılıkları birleştiren bu başarılı örnek bizim AB ve NATO'ya sunabileceğimiz değerlerden bazılarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş insanlarına Makedonya'ya gelerek ülkeyi tanıma ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısı yapan Zaev, bunun her iki ülke vatandaşlarının çıkarına olacağını söyledi.

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu

Zaev, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa ilişkin bir soruya, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Başbakan Yıldırım ile Türkiye'deki resmi kurumlar Makedonya Cumhuriyeti'nin en büyük destekçileridir. Bu konuyu Sayın Başbakan ile konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti her iki tarafa uygun olacak bir çözümü savunmakta ve desteklemektedir. NATO ve AB'ye uygun olacak çözüm bizim için de uygun olacaktır. En büyük dostlarımızdan alacağımız destekle çözüme ulaşmayı arzu ediyoruz çünkü maalesef Yunanistan bu sorunu bizimle 25 yıldır yürütmektedir."

"FETÖ'ye karşı gerekli önlemleri alacağız"

FETÖ'nün Avrupa'ya geçişte Makedonya'yı transit ülke olarak kullanmaya devam ettiği ve bunun engellenmesi için Makedonya'nın bir adım atıp atmayacağı şeklindeki bir soruya Zaev, "Türkiye'yi FETÖ'ye karşı savaşında tam anlamıyla destek vermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ve tüm kurumları desteklemekteyiz. Bu konuda uluslararası sözleşmeleri de dikkate alacağız. Her ne önlem alacaksak, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına Makedonya'nın gerçek ve samimi dostları olduğunu ispat etmek istiyoruz. Bu konuda gerekli önlemleri alacağız. Çünkü hem Makedonya vatandaşlarının çıkarı, hem bu büyük dostluğun geliştirilmesi açısından bunu yapmak zorundayız." dedi.