Mardin çukurların hesabını soracak

Kadim medeniyetlerin merkezi, uygarlıkların buluşma noktası Mardin’de vatandaşlar 24 Haziran’da terör örgütü ve siyasi kolunun hak ettiği cevabı alacağını söylüyor. Süryani, Arap, Kürt ve Türk’ün huzur içinde yaşadığı Mardin’de 2014 ile 2015 yılların büyük bir ekonomik ve psikolojik çöküş yaşadı. Nusaybin, Dargeçit ve Derik’de terör örgütü PKK’lıların hendek, barikat ve tuzaklanan patlayıcıları yüzünden yıkılan binlerce ev, TOKİ tarafından kısa sürede yeniden yapıldı. Bir buçuk yılda 8 bin 781 konut, 4 hastane, 13 okul, 4 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası, 10 cami ile bir yurt inşa edildi. AK Parti’yi 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 28, 7 Haziran’da yüzde 19 oyla destekleyen 16 Nisan Referandumu’nda da ise yüzde 41 oyla ‘evet’ diyen Mardin, 24 Haziran’da daha yüksek bir oranla AK Parti’yi desteklemeye hazırlanıyor. İşte Ankara’ya 6 milletvekili göndermeye hazırlanan Mardinli işadamı, esnaf çiftçi ve köylünün seçime dair düşündükleri:

YÜZBİN KORUCU VE AİLESİ ERDOĞAN DİYECEK

Orhan Kandemir (Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı): Doğu ve Güneydoğu’da iki parti var, biri HDP diğeri AK Parti. Korucular olarak AK Parti’yi destekleyeceğiz. Yaklaşık 1 milyon oyumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na destek vereceğiz.

Hatice Turan (15 Temmuz Şehitleri, Gazi Terör Mağdurları Derneği Başkanı): Bu seçimle 15 Temmuz’da teröre ve işgale karşı başlattığımız mücadeleyi taçlandıracağız. Hendek terörüyle topraklarımızı yaşanmaz hale getirenlerden sandıkta hesap soracağız.

Şemsettin Yıldız (serbest çalışan): AK Parti’ye oy vereceğim. AK Parti hem terörle mücadele etti, hem de devlet eliyle uygulanan zulümleri bitirdi. Kürtçe konuşmanın bile yasak olduğu bir dönemden dillerin kültürlerin serbestçe yaşandığı bir iklime girdik. Ekonomik yatırımları anlatmaya saatler yetmez.

Ercan Karakoç (TOKİ müteahhidi): Konutlarımızı bu ay teslim edeceğiz. Devletimiz yanımızda. Halk bu evlerden çok memnun. Bu yaşam alanları bölgenin çehresini değiştirecek. Nusaybin ayağa kalkacak. Seçime de yansıyacağını düşünüyorum.

Kenan Macar (mühendis): İnsanlar yeni evlerinde daha güvenli bir ortamda yaşayacaklar, bu yapılanları da 24 Haziran’da karşılıksız bırakmayacaklardır.

Cengiz Demirkaya (AK Parti adayı): Bu seçim çok farklı, halkın ilgisi çok iyi. Daha önce HDP dışında hiçbir partinin gidemediği köylere şimdi isteyen her parti gidip seçim propagandası yapıyorsa bu çok şeyin değiştiğini gösteriyor. Mardin’de hiç kimse her hangi bir şekilde kendini baskı altında hissetmiyor. AK Parti’ye daha çok sahip çıkıyor.

Orhan Kahraman (işadamı): Reis’le ve AK Parti’yle beraberiz. AK Partiyi diğerlerinden hizmeti ayırıyor. HDP’nin PKK’dan farksız olduğunu unutmamak lazım. Hendeklerle yıktıkları evlerin, dağıttıkları yuvaların, katlettikleri insanların hesabını halk 24 Haziran’da soracaktır.

İzzeddin Demir (muhtar): Resmi dairede kendi aramızda Kürtçe konuşamıyorduk, hemen yetkiler ‘ikinci kanal konuşmak yasak’ derlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğiz.

İbrahim Kösen (AK Parti adayı): AK Parti sosyal, ekonomik ve siyasal devrimlerin partisidir. Daha önce sadece HDP’nin olduğu köylerde şimdi Erdoğan’a övgü sesleri duyuyoruz. Halkın üzerinden baskı ve korku kalkınca özgür iradelerini sergileyebiliyorlar.

Hacı Kemal Kılıç (kanaat önedri): Erdoğan’ı çok seviyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Ondan daha iyi bir lider tanımadım. Son on beş yılda yaptıkları büyük bir başarıdır. Tüm zalimler tek parça Erdoğan’a karşı, biz de burda Reis için çalışıyoruz.

Mahmut Kılıç (HÜDA-Par adayı) 24 Haziran’da Erdoğan’ı destekleyeceğimizi deklare ettik. Tabanımız bu tavrımızı çok olumlu karşıladı. Türkiye için de bölge içinde ümit varız.