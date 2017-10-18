Markazid’de gelenekten geleceğe

Antika dükkanları ve sanat mekanlarıyla dolu Çukurcuma’nın en yeni sanat galerilerinden biri olan Markazid Sanat, Türk resim sanatının önde gelen ustalarından Rauf Tuncer sergisine ev sahipliği yapıyor. Bir yıl önce 15 sanatçının eserinin yer aldığı ‘Karma Sergi’ ile açılan Markazid’in yeni sergi başlığı ‘Gelenekten Geleceğe’ adını taşıyor. Geleneksel motifleri çağdaş formlarla buluşturan ressam Rauf Tuncer’in eserlerinden oluşan sergi 24 Ekim Salı günü sanatseverlerle buluşacak. Hat sanatı ve özgün Türk figürlerini resimlerinde ustalıkla ve göz alıcı renklerle kompoze eden Tuncer’in 26 eserinin yer alacağı sergi 24 Kasım’a kadar açık kalacak.

KOLEKSİYON SERGİLER

Üç katlı binasında hizmet veren Markazid’de 100’den fazla koleksiyon eser de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Galerinin kendi koleksiyonunda yer alan bu eserlerin bir kısmı satışa da açık.

Markazid’in genç yöneticisi Ömer Faruk Elçi, modern ve çağdaş sanat eserlerinin hakim olduğu piyasada bir denge unsuru olarak yer almak istediklerini belirtiyor. Kendisi de bir ressam olan Elçi, geleneksel ya da çağdaş formda eser üreten sanatçıların yanı sıra, bağımsız ve sentez ürünlere yer açmayı planladıklarını söylüyor. Bu bakımdan, İslam ve Türk motiflerini eserlerinde başarıyla kompoze eden Rauf Tuncer sergisini önemsediklerini dile getiren Elçi, kaliteli eserleri doğru koleksiyonerlerle buluşturmanın önemine vurgu yapıyor.

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak Türk sanatının dünya piyasasında hak ettiği yere ulaşması için gerekli altyapıyı oluşturmayı planladıklarını belirten Elçi, böylelikle Türk sanatına ve sanatçısına katkı sağlanmış olacağının altını çiziyor.

FARKLILIKLAR BİR ARADA

Kendi resim çalışmaları da olan Ömer Faruk Elçi, Markazid Sanat Galerisi’nin hem modern hem de geleneksel sanat ürünlerine açık bir galeri olacağını söylüyor ve ekliyor: Gayemiz kaliteli eserleri doğru koleksiyonerlerle buluşturmak ve Türk sanatının gelişmesine katkıda bulunmak.