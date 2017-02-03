Masa iftiracıları Elifcell’e sus pus

Cumhurbaşkanlığı ’nın Beştepe Külliyesi’nde verdiği ve 3 bin 900 TL’ye mal olan iftar yemeğini ‘6.5 milyon liralık masada 240 bin TL’lik iftar. Bu, milletin parasının israfı’ diye kamuoyu oluşturmaya çalışan Mimarlar Odası ve malum medya, söz konusu CHP’li milletvekili Elif Doğan’ın yaklaşık 2 milyon liralık telefon faturası olunca sessizliğe büründü. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altın kaplamalı klozet iddialarını ortaya atan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise TBMM Başkanklık Divanı’ndan istifasını istediği söylense de 2 milyon liralık Elifcell skandalının parasını hala millete ödetme derdinde.

İFTİRA ÜSTÜNE İFTİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Haziran 2015’te Beştepe Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve din adamlarına iftar verdi. İftar yemeği verilen masa, daha önceki Cumhurbaşkanları tarafından yaptırılmış olmasına rağmen, akıl sınırlarını zorlayan hesaplamalarla “Saray’a 6.5 milyon TL değerinde lüks masa” diyerek kara propaganda yapılmaya çalışıldı. Oysa ki aynı masada daha önceki Cumhurbaşkanları, çok sayıda siyasi lider veya STK temsilcisi ile birlikte yemek yemiş ve fotoğrafları da basına yansımıştı. Gezi olayları, 3.köprü ve 3.havalimanı protestolarındaki hükümete karşı provokatif tutumları ile öne çıkan Mimarlar Odası’nın Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “Kaçak Saray’da 29 kişilik iftar masasının maliyeti, 87 bin 653 kişinin fitresi. Gecekonduda iftar açan yöneticiden, Kaçak Saray’da, lüks altın şeritli logolu tabaklarda, altın varaklı bardaklarda, gümüş tabaktılı iftar açan bir süreçle karşı karşıyayız” şeklinde provokatif çıkış yaparken bu açıklamalar günlerce gazete manşetlerini süsledi.

HESABINI VERECEKLER

O dönemde Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, 29 misafire verilen yemeğin toplam masrafının 3 bin 900 lira olduğu belirtilerek, harcama kalemleri de tek belirtilmişti. 6.5 milyon TL’ye mal olduğu söylenen masanın aynısının da Ankara’nın herhangi bir sanayi sitesinde 4 bin 500 TL’ye yapılabildiği görülmüştü. Bu açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Onların nasıl bir yaşam içinde olduklarını çok iyi biliyoruz, bunun hesabını verecekler. Şunu özellikle vurgulamak isterim; benim döneminde Cumhurbaşkanlığına alınan tabak, çatal, bıçak türü hiçbir malzeme yoktur, ihtiyacımız olduğu zaman tabi alacağız ama şu anda böyle bir alım yapılmamıştır. Cumhurbaşkanlığını hangi malzemelerle devralmışsak onlarla devam ediyoruz” dedi.