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Masada Türkiye'yi sıkıştırma girişimi

Türkiye ile ABD arasında gerilen ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yandan Amerikalı yetkililer, Türkiye’ye dönük olumlu mesajlar verirken, gerçekleştirilen görüşmelerde ise köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. 

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Rahip Brunson’un, ev hapsine alınmasıyla birlikte, serbest bırakılması yönündeki beklentilerinin boşa çıkması üzerine Türkiye’yi eleştiren ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “ambargo” kararı almış ve iki ülke ilişkilerinde sert bir rüzgar esmişti. Türkiye’nin kesinlikle kabul etmediği ambargo kararının ardından iki ülke arasında oluşan sorunun çözümüne yönelik ABD’ye bir heyetin gitmesi kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından 3’er temsilcinin bulunduğu heyetin görüşmeleri ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile başlamış ve sonra da ABD Hazine Bakanlığı’na geçmişti. 

ÖNCELİK BRUNSON 

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da eşlik ettiği görüşmeler sırasında ABD heyetinin ağırlıklı olarak gündeminde ‘Rahip Brunson’ konusunun olduğuna işaret edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sorunların çözümüne yönelik Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin devam ettiği açıklamasında bulunmakla yetinmişti. Yapılan kısa açıklamada, “Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” denilmişti. Türk heyeti, Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra ABD Hazine Bakanlığı’na geçerek burada da görüşmeler gerçekleştirdi. 

9 SAAT SÜREN TEMASLAR 

Günübirlik ziyarette toplam 9 saat süren temaslara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulislere sızan bilgiler, ABD tarafının, Türkiye’yi köşeye sıkıştırabilecek hamleleri masaya sürdüğü yönünde. Öte yandan  ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için Washington’da bulunan Türk heyeti yurda döndü. 

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