Mazlumların yanındayız
Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi Türkiye, Kurban Bayramı’nda 140 ülkede ırk, din, dil ayrımı yapmadan Filistin’den Somali’ye Arakan’dan Yemen’e savaş ve açlıkla mücadele eden 11 milyon mazluma ulaşacak.
- SELİM EFE ERDEM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle, BM Güvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanlar için acil toplantı kararı alırken, Türkiye hem resmi kurumları hem de sivil toplum örgütleriyle beş kıtada dünyanın 140 ülkesinde yaklaşık 11 milyon mazlumu Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. Yardımlar sadece kurban kesimiyle de sınırlı kalmadı. Türkiye’nin resmi yardım kuruluşu TİKA ve sivil toplum örgütleri, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın Sırbistan’dan Moğalistan’a, Libya’dan Arakan’a, savaş, terör ve kıtlıkla mücadele eden milyonlarca insana ulaşılarak adeta bir insani yardım seferberliği düzenledi. Arakan, Suriye, Filistin, Irak, Afganistan, Somali, Libya, Yemen başta olmak üzere Müslümanlar Kurban Bayramı’na da yine savaş, terör, şiddet olaylarının gölgesi altında giriyor. Türkiye ise hem diplomatik girişimleriyle hem de insani yardımlarıyla Arakan’dan Somali’ye kadar tüm mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkıyor. İşte mazlumlar için seferberlik başlatan Türk yardım kuruluşları …
5 KITAYA YARDIM
- Kızılay: 10 yıldır vekâletle kurban kesim kampanyasını başarıyla uygulayan Kızılay, 125 bin hisse kurban vekâletine ulaştı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Türkiye ile birlikte 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki mazlumların dertleriyle dertlenen tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.
- Diyanet Vakfı: 23 yıldır vekaletle kurban kesimi yapan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde yurt dışında da 135 ülkede kurban kesimi yapacak. Geçen yıl 239 bin 414 kurban kesimi gerçekleştiren vakfın bu yılki hedefi 275 bin. Geçen yıl 5 milyon kişiye ulaşan Diyanet Vakfı, bu yıl 6 milyonu aşkın kişiye kurban yardımı ulaştırmayı hedefliyor.
- Deniz Feneri: 21 yıldır yardım faaliyeti yürüten dernek, bu yıl Kurban Bayramı’nda 3 kıta 35 ülkede yardım faaliyeti yürütecek. Kesim yapılacak yerler arasında Filistin, Myanmar-Arakan ve Suriye gibi ülkeler de bulunuyor. “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı avukat Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünün Türkiye’de bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Derneğin, bu yıl 300 bin kişiye ulaşması bekleniyor.
- İhlas Vakfı: 43 yıldır yardım faaliyeti yürüten vakıf, bu sene 25 ülkede 38 merkezde kurban kesim ve dağıtım organizasyonu düzenledi. 2017 yılı kurban organizasyonları ile ilgili konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay, “Kurban Kardeşliktir” teması ile yurtdışında dini vecibelere uygun kesimler yapılarak ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştıracaklarını söyledi. Yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılması hedefleniyor.
- İHH: 25 yıldır yardım faaliyeti yürüten vakıf, bu sene 5 kıtada 106 ülke ve bölge din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın 2 milyon kişiye kurban yardımı ulaştıracak. Bu sene özellikle Arakan’daki Müslümanlara yardım götürülecek.
YARDIM REKORTMENi TÜRKiYE
Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre Türkiye, ABD’nin ardından 2016’da en çok insani yardım yapan ikinci ülke oldu. İnsani yardımların milli gelire oranında ise yüzde 0,75’lik oranla Türkiye, yine ‘Dünyanın En Cömert Ülkesi’ unvanını elde etti. Türkiye, başta Yemen, Suriye ve Irak olmak üzere savaş, kıtlık veya afet yaşanan 47 ülkedeki 164 milyona insana yardım ulaştırdı. Türkiye’yi İngiltere, Almanya, AB kurumları, İsveç ve Japonya takip etti. 2016 yılında toplamda 27,3 milyar dolar tutarında insani yardım yapıldı. TİKA gibi kurumlar üzerinden yaptığı yardımlarla Türkiye tek başına bu rakamın yüzde 22’sini (5’te birinden fazlasını) karşıladı.
18 bin Arakanlı kaçtı
3 günde 3 bin Müslümanın katledildiği Arakan’daki katliama dünyanın seyirci kalması tepki çekerken, Bangladeş sınırında sıkışan Müslümanlara iyi haber geldi. Sınır kapısını açmaması yüzünden tepki toplayan Bangladeş, bu kararından çak etti ve sınırdan geçişlere izin verdi. Uluslararası Göç Örgütü, 18 bin Rohingya Müslümanı’nın Myanmar’daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e gittiğini açıkladı.
ERDOĞAN’DAN BM’YE ARAKAN TELEFONU
Türkiye ve İngiltere’nin girişimi üzerine BM Güvenlik Konseyi, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlar için acil toplantı kararı alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Myanmar’da yaşayan insani krizle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün telefon görüşmesi yaptı. Myanmar’daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM’nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres’in krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
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