Mazlumların yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle, BM Güvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanlar için acil toplantı kararı alırken, Türkiye hem resmi kurumları hem de sivil toplum örgütleriyle beş kıtada dünyanın 140 ülkesinde yaklaşık 11 milyon mazlumu Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. Yardımlar sadece kurban kesimiyle de sınırlı kalmadı. Türkiye’nin resmi yardım kuruluşu TİKA ve sivil toplum örgütleri, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın Sırbistan’dan Moğalistan’a, Libya’dan Arakan’a, savaş, terör ve kıtlıkla mücadele eden milyonlarca insana ulaşılarak adeta bir insani yardım seferberliği düzenledi. Arakan, Suriye, Filistin, Irak, Afganistan, Somali, Libya, Yemen başta olmak üzere Müslümanlar Kurban Bayramı’na da yine savaş, terör, şiddet olaylarının gölgesi altında giriyor. Türkiye ise hem diplomatik girişimleriyle hem de insani yardımlarıyla Arakan’dan Somali’ye kadar tüm mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkıyor. İşte mazlumlar için seferberlik başlatan Türk yardım kuruluşları …

5 KITAYA YARDIM

- Kızılay: 10 yıldır vekâletle kurban kesim kampanyasını başarıyla uygulayan Kızılay, 125 bin hisse kurban vekâletine ulaştı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Türkiye ile birlikte 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki mazlumların dertleriyle dertlenen tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

- Diyanet Vakfı: 23 yıldır vekaletle kurban kesimi yapan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde yurt dışında da 135 ülkede kurban kesimi yapacak. Geçen yıl 239 bin 414 kurban kesimi gerçekleştiren vakfın bu yılki hedefi 275 bin. Geçen yıl 5 milyon kişiye ulaşan Diyanet Vakfı, bu yıl 6 milyonu aşkın kişiye kurban yardımı ulaştırmayı hedefliyor.

- Deniz Feneri: 21 yıldır yardım faaliyeti yürüten dernek, bu yıl Kurban Bayramı’nda 3 kıta 35 ülkede yardım faaliyeti yürütecek. Kesim yapılacak yerler arasında Filistin, Myanmar-Arakan ve Suriye gibi ülkeler de bulunuyor. “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı avukat Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünün Türkiye’de bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Derneğin, bu yıl 300 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

- İhlas Vakfı: 43 yıldır yardım faaliyeti yürüten vakıf, bu sene 25 ülkede 38 merkezde kurban kesim ve dağıtım organizasyonu düzenledi. 2017 yılı kurban organizasyonları ile ilgili konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay, “Kurban Kardeşliktir” teması ile yurtdışında dini vecibelere uygun kesimler yapılarak ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştıracaklarını söyledi. Yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılması hedefleniyor.

- İHH: 25 yıldır yardım faaliyeti yürüten vakıf, bu sene 5 kıtada 106 ülke ve bölge din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın 2 milyon kişiye kurban yardımı ulaştıracak. Bu sene özellikle Arakan’daki Müslümanlara yardım götürülecek.