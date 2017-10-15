MEB’den FETÖ’ye karşı Afrika zirvesi

Bakanlık bu kapsamda, İstanbul’da Afrikalı bakanlar zirvesi düzenleyecek. Zirvede, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün Afrika’da eğitim alanındaki etkisinin yok edilmesi, bu kapsamda da ülkelerindeki hain örgüte ait okulların devrine ilişkin prosedürün hızlandırılması istenecek.

MEB, İstanbul’da “Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı” düzenleyecek. 19-21 Ekim tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan zirveye 38 Afrika ülkesinden 53 eğitim bakanı katılacak. Zirveyle ilgili bilgi veren MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasında eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi, Türk eğitim sistemi hakkında bilgi aktarılması, eğitim iş birliği anlaşmalarının imzalanması ve Afrika’daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi konularında görüşmeler yapacaklarını söyledi. Kocabıyık, konferansa hangi ülkelerin katılacağının, Dışişleri ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) görüşleri ve hizmet öncelikleri dikkate alınarak belirlendiğini aktardı. İlgili kurumların sunum yapacağını belirten Kocabıyık, 3 gün sürecek konferansın son gününde, Afrikalı eğitim bakanlarının İstanbul’un önemli tarihi mekanlarını ziyaret edeceğini söyledi.