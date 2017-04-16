Meclis Başkanı ve komutanların oy kullanacağı sandıkta kimyasal ve biyolojik silah araması

Meclis Başkanı Kahraman, oy kullanmaya gelmeden önce, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, AFAD ekipleri de Kahraman ve komutanların oy kullanacağı sandıkların bulunduğu sınıflara teker teker girerek, kimyasal ve biyolojik silah araması yaptı.

Çankaya İlkokulu'nda, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da oy kullandı. Öte yandan vatandaşların özellikle yaşlı seçmenlerin, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullandığı görüldü.

TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı