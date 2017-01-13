Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis işlemezse erken seçim olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camisi’nde cuma namazını kıldıktan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis’teki CHP teröründen erken seçime kadar önemli açıklamalar yapan Erdoğan, şunları söyledi…

- DEMOKRATİK DEĞİL: Anayasa değişiklik teklifinin 8 maddesi parlamentoda müzakere edildi ve demokratik olmayan yaklaşımlarla da olsa geçti. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin.

- ÇİRKİN DURUMLAR: Şu anda tabii bazı milletvekili arkadaşlarımızın, orada gerçekten bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılmış olması, bir diğerinin affedersin ayağının dişlenmesi filan gibi böyle çok çok çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır bir şey değil.

- BU İŞ BİTECEK: Öyle veya böyle bu işin biteceğine inanıyorum. Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde bu biter ve bittikten sona da işin zaten asıl sahibine gidilecek. Asıl sahibi millet,millete gidilecek. Millet bunun asıl kararını verecek. Öyleyse bu telaş niye? Buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir, asıl değil. Asıl bekliyor. Neyi bekliyor? Bu 330 aşılırsa ‘330’dan sonra bana gelsin bu’ diyor. ‘Nihai kararı ben vereceğim.’ diyor. ‘Bu işin gerçek sahibi benim.’ diyor.

- TEK ADIMCILIK: İkide bir böyle tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye’de tek adamcılık konuşulacaksa tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti; ana muhalefet partisidir, CHP’dir. Kuruluşundan beri tek adam üzerinden gelmiştir zaten. Hatta ve hatta daha ileri gitmişlerdir, onlardan il başkanlarının bu ülkede valilik yaptıklarını biliriz. Aynı anda hem il başkanlığı yapmışlardır hem valilik yapmışlardır, belediye başkanlığı yapmışlardır.

- SİYASETÇİ BAŞARILIYSA…: Şu anda dünyada uygulaması olan ve bu uygulamanın da eğer yöneticiler eliyle başarılı olursa hakikaten tutunduğu ülkelere baktığımızda, gelişmiş ülkelerde başkanlık veyahut yarı başkanlık, bu tür sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Burada eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer neresidir? Başarılı yöneticilerdir, siyasilerdir. Eğer yönetici başarılıysa, siyasetçi başarılıysa orada bundan netice almak mümkündür ama değilse netice almak da mümkün değildir.

-14 SENE İSTİKRAR: Şu anda parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Burada alınan neticeler ortada. İş geliyor eninde sonunda nereye dayanıyor? Siyasetçilere. Bu kadar koalisyonlar yaşadık, koalisyonlarla netice alabildik mi? 15 -16 ay ortalamayla bu ülkede hükümetler gördük. 15-16 ay ortalamayla yaşanan süreçte istikrar olabilir mi? İstikrarın olmadığı bir ülkede netice alınabilir mi? İşte Türkiye, cumhuriyet tarihinde bunun neticesini alamamıştır ama son 14 senede, dikkat ederseniz...

- ERKEN SEÇİM: Hiçbir zaman erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Bunun belli bir istikrar üzere giderken gündeme gelen bir konu değil ama parlamento çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar tabii düşünülmeyecek şeyler de değil. Bunlar da düşünülebilir, gündeme gelebilir; o ayrı bir konu.

KIBRIS’TAN TÜRK ASKERİNİ ÇEKMEYİZ