Meclis’te ‘oda’ çekişmesi

Ancak komisyon başkanlarının büyük bölümü odalarını boşaltmamakta ısrar etti. TBMM Başkanlığı açıkta kalan vekillere oda bulunması konusunda zorluk yaşamaya başladı. Meclis’in ana binasında hizmet veren ihtisas komisyonları, geçen dönem yeni halkla ilişkiler binasının hizmete girmesiyle birlikte buraya taşınmıştı. Komisyon başkanlarının odaları, Meclis’in halkla ilişkiler binasının ayrı bir bölümünü oluşturuyor. Halkla ilişkiler binasında, boşta kalan milletvekilleri için yeni odalar oluşturulmaya çalışılırken, diğer yandan da ana binada özellikle komisyon başkanlarına yeni odalar yapılmaya başlandı. Halkla ilişkiler binasının girişindeki ve ana koridorunun sonundaki boş alanlar, bölünerek odaya dönüştürüldü. Yeni odaların diğer vekil odalarından farkının kalmaması için de tuvalet yapılması gerekiyor.

HER ODAYA TUVALET VE KLİMA

Vekillerden ilk itirazlar, yeni yapılan odaların klima ve tuvaletlerinin olup olmayacağı konusunda geldi. Komisyon başkanları için ana binada oluşturulan yeni odaların bazılarında klima ve tuvaletin olmayışı nedeniyle bu odalara kimsenin geçmek istemediği kaydedildi. Meclis görevlileri, yapılan her odanın, diğer vekil odalarıyla aynı büyüklükte ve aynı donanımlara sahip olacağını ifade ederek itirazları dindirmeye çalışıyorlar. Bu dönem Meclis’te temsil edilen partilerin sayısının da fazla olmasından dolayı, ana binadaki komisyon başkanlarına verilebilecek oda sayısı da sınırlı durumda. Bu nedenle yeni oluşturulan odaların büyüklüğü de sorun oluşturan bir başka unsur. Ana binadaki yeni odaların yerine, mevcut odalarında kalmak isteyen komisyon başkanlarının, uyarılara rağmen odaları boşaltmamakta ısrar etttiği için yeni oda oluşturma çalışmaları da aksıyor. l STAR ANKARA