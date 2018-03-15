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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın da bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın da bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 561'e ulaştı.

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CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu ve Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şunlar:

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel.

Son gelen 11 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 561 oldu.

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