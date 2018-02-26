Meclis’te ittifak mesaisi başlıyor
AK Parti ile MHP’nin ortak imzasıyla verilen “Cumhur İttifakı”nı öngören yasa teklifinin Meclis mesaisi başlıyor.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA
Salı günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak olan teklifin önümüzdeki hafta Meclis’ten çıkartılması planlanıyor. İçinde yerel seçimlerle ilgili maddeler bulunmasından dolayı teklifin, 29 Mart tarihinden önce Resmi Gazete’de yayımlanmış olması gerekiyor.
SALI GÜNÜ KOMİSYONDA
TBMM Başkanlığı’na geçtiğimiz Çarşamba günü sunulan yasa teklifinin görüşmelerine Salı günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda başlanacak. AK Parti ile MHP arasında tam bir mutabakat olmasından dolayı teklifin komisyon görüşmelerinin CHP ve HDP’den yükselecek eleştiriler dışında çok fazla tartışmalı geçmesi beklenmiyor. Komisyondaki çalışmaların bu hafta tamamlanması hedeflenen teklifle ilgili görüşme takvimi ise ara verilmeksizin Genel Kurul boyutuyla devam edecek. Önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.
BAHÇELİ İTTİFAKI ANLATACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta grup konuşmasında anlattığı ittifak konusunda bugün de Merkez Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verecek. Böylece MHP’nin Meclis ve sahadaki tavrının işaretleri ortaya çıkacak.
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