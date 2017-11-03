Meclis'te samimi anlar
TBMM'de hararetli tartışmalar bugün yerini samimi görüntülere bıraktı.
TBMM Genel Kurulu bugün toplandı. Daha öncesinde diktatör tartışması gündemiyle gergin anların yaşandığı Meclis'te AK Parti'li ve CHP'li vekillerin samimi olması dikkat çekti.
BAKAN AĞBAL VE TANAL SOHBET ETTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldı. Ağbal ve Tanal bir süre sohbet etti.
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