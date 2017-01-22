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Meclis’teki tavrı referandumda da göstereceğiz

MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, “MHP, TBMM’de göstermiş olduğu isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’ten geçen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifiyle ilgili dün yazılı açıklama yaptı. Milletvekillerinin, üstlendikleri siyasi ve milli sorumluluğun gereğini yerine getirdiklerini belirten Bahçeli, anayasa değişikliği ile ilgili kanunun Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceğine işaret ederek, şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir.  Bu kapsamda MHP, TBMM’de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır.”

TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILDI

“Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:  “MHP, sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa ederek, üstüne düşeni yaptı. Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir.”

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