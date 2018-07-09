Meclis'ten dört isim kabineye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Meclis'ten 4 isim yer aldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabineye girecek isimler olacak.

Yeni sistemde milletvekillerinin bakan olarak görev alabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Bu dört isim de AK Parti milletvekilliği görevinden istifa ederek kabinede görev alacak.

ÖNCEKİ KABİNEDE DE YER ALDILAR

Meclis'ten kabineye giren dört isim önceki kabinede de yer almıştı. Gül, Soylu ve Çavuşoğlu bakanlıklardaki yerini korudu. Önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev alan Berat Albayrak ise farklı bir Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alarak kabinede kalmaya devam etti.

Dört ismin istifa etmesiyle AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e incecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de istifasıyla bu sayı 290'a inecek.