Medya, siyaset dahil tüm destekçileri hesap vermeli

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat’ın ailesinde, çevresinde oluşturduğu mağduriyetlerin derin acısını hissedenlerden. 28 Şubat süreci sonrası ablası Merve Kavakçı’nın Fazilet Partisi(FP) milletvekili olarak başörtüsü nedeniyle Meclis’te uğradığı ayrımcılığa en yakınında tanık olmuş bir isim.

BU SÜREÇLE YÜZLEŞMEK ÖNEMLİ

Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak hem 28 Şubat davalarını yakından takip ediyor, hem de mağdurlara ulaşmaya çalışıyor. 28 Şubat darbesine, ‘postmodern’ denmesinin hafif kaldığını ifade eden Kan, “Bu süreçle yüzleşmek bizim için çok önemli. Hala 28 Şubat’ın bir darbe olmadığını iddia edenler var. Hatta sanıklar arasında, darbede hükümet devrilir, kan akar, Meclis’e el konur gibi ifadeler kullanıyorlar. O dönem farklı boyutta olduğu için postmodern darbe olarak ifade ettik. Sanki postmodern ifade hafifletiyor gibi bir durum var” dedi.

SABIRLA BEKLİYORUZ

Dönemin yaşanmasında etkili olan medya ve sivil ayağına yönelik soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Kavakçı Kan, “Onu da sabırla beklediğimizi söyleyebilirim. Çünkü o dönem medya da ayrı bir güçtü. Buna çanak tuttu.TV’lerimizi açtığımızda İstanbul’da hiç görmediğim insanların sanki ülkemizi istila ettiği algısı oluşturuldu. Sokaklarda bizi o zamanın tabiriyle “karanlıklara götürmeye yönelik çalışma yapan insanlar vardı. Bütün bu sürece katkı verenlerin hesap vermesi gerekir. En azından mahkemelerin onlarla ilgili net kararı vermesi lazım” diye konuştu. Cezaevinde olan 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Kan, “Onlarla ilgili sıkıntıların, aileleri de ziyaret ediyorum. Mümkün olduğu kadar dinlemeye çalışıyorum. Hukuki bir boyut. Ümit ediyoruz ki onlar için de çözüm bulunur. Onların sıkıntısının, ızdırabının farkındayız” dedi.

O İNSANLARA ACIYORUM

Başörtüsüne tahammül edemeyen, tepeden bakan, ırkçı insanların bugün de var olduğunu söyleyen Ravza Kavakçı Kan şunları söyledİ: “Sanıklar, aynı nefreti, korku politikasını güdenlere acıyorum. Gerçekten acıyorum. Dönem dönem Meclis’te de biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Kin ve nefret dolu. Ben o insanlara acıyorum. Böyle bir kin ve nefret üzerine hayatlarını kurmuş olanlara.”