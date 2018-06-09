Mehmet Şimşek'ten çok önemli Türk Lirası açıklaması: Dolar karşısında değer kazanan para birimi TL'dir
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu.
The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan para birimlerini sıraladı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı Retweetleyerek şu tweeti yayınladı:
The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.
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