Mehmetçiği bağrına bastı

Astana Süreci kapsamında planlanan İdlib operasyonu önceki gece hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları İdlib’deki gözlem noktalarını oluşturmaya başladı.

RUSLARLA İŞBİRLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek önceki gece sınırın Suriye tarafında geçen TSK unsurları, İdlib’in kuzeyinde bulunuyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin’in yakınlarında bir noktada konuşlandı.

Suriye’deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK’nın 10’dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan’ın başkenti Astana’da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak. Buna göre Türkiye İdlib’in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.

PKK/PYD’YE DUVAR

Türkiye’nin İdlib içerisinde oluşturacağı askeri hat, aynı zamanda İdlib’in kuzeydoğu ucunda yer alan Halep’e bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’nin İdlib’e yayılmasının önünde güvenlik duvarı halini alacak. 2011’den bu yana Afrin’i işgal eden terör örgütü, ülkenin kuzeyinde, Irak sınırından başlayarak Akdeniz’e çıkabileceği bir koridora kavuşmak için İdlib’in bir bölümünü ele geçirmek istiyor. Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantılarında vardıkları anlaşma çerçevesinde, İdlib ile çevresini, yani iki tarafın cephe hatlarının geçtiği Halep, Hama ve Lazkiye’nin belli kısımlarını, “İdlib gerginliği azaltma bölgesi” kapsamına almışlardı. Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantılarında vardıkları anlaşma çerçevesinde, İdlib ile çevresini, yani iki tarafın cephe hatlarının geçtiği Halep, Hama ve Lazkiye’nin belli kısımlarını, “İdlib gerginliği azaltma bölgesi” kapsamına almışlardı.

COŞKULU KARŞILAMA

Halep’in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk, TSK unsurlarının intikali sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisi düzenledi. Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve ‘Daret İzze’ye Hoş geldiniz’ pankartları taşıyan göstericiler, ‘Suriye - Türkiye arkadaştır’, ‘Erdoğan’ı hepimiz seviyoruz’, ‘Halk, sevgili Erdoğan’ı istiyor’ sloganları attı. Bir göstericinin “Kardeşlerimiz Türklerin girmesinden dolayı çok mutluyuz. Hoş geldiler. Bu halka her türlü desteği sağlayanlara selam olsun. Erdoğan çok yaşasın çünkü o insanlığı temsil ediyor” dedi.

TSK NEDEN ORADA