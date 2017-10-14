Mehmetçiği bağrına bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dediği adım gerçekleşti. Mehmetçik, Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesisi, gözetim ve insani yardımlar için İdlib’e girdi. Sevgi ve coşku ile karşılandı.
Astana Süreci kapsamında planlanan İdlib operasyonu önceki gece hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları İdlib’deki gözlem noktalarını oluşturmaya başladı.
RUSLARLA İŞBİRLİĞİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek önceki gece sınırın Suriye tarafında geçen TSK unsurları, İdlib’in kuzeyinde bulunuyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin’in yakınlarında bir noktada konuşlandı.
Suriye’deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK’nın 10’dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan’ın başkenti Astana’da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak. Buna göre Türkiye İdlib’in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.
PKK/PYD’YE DUVAR
Türkiye’nin İdlib içerisinde oluşturacağı askeri hat, aynı zamanda İdlib’in kuzeydoğu ucunda yer alan Halep’e bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’nin İdlib’e yayılmasının önünde güvenlik duvarı halini alacak. 2011’den bu yana Afrin’i işgal eden terör örgütü, ülkenin kuzeyinde, Irak sınırından başlayarak Akdeniz’e çıkabileceği bir koridora kavuşmak için İdlib’in bir bölümünü ele geçirmek istiyor. Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantılarında vardıkları anlaşma çerçevesinde, İdlib ile çevresini, yani iki tarafın cephe hatlarının geçtiği Halep, Hama ve Lazkiye’nin belli kısımlarını, “İdlib gerginliği azaltma bölgesi” kapsamına almışlardı. Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantılarında vardıkları anlaşma çerçevesinde, İdlib ile çevresini, yani iki tarafın cephe hatlarının geçtiği Halep, Hama ve Lazkiye’nin belli kısımlarını, “İdlib gerginliği azaltma bölgesi” kapsamına almışlardı.
COŞKULU KARŞILAMA
Halep’in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk, TSK unsurlarının intikali sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisi düzenledi. Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve ‘Daret İzze’ye Hoş geldiniz’ pankartları taşıyan göstericiler, ‘Suriye - Türkiye arkadaştır’, ‘Erdoğan’ı hepimiz seviyoruz’, ‘Halk, sevgili Erdoğan’ı istiyor’ sloganları attı. Bir göstericinin “Kardeşlerimiz Türklerin girmesinden dolayı çok mutluyuz. Hoş geldiler. Bu halka her türlü desteği sağlayanlara selam olsun. Erdoğan çok yaşasın çünkü o insanlığı temsil ediyor” dedi.
TSK NEDEN ORADA
TSK’nın İdlib’deki misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor. Türk askerinin intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanmasına destek vermek hedefleniyor. İdlib’e yönelik büyük bir şiddet dalgası başlatmasından endişe ediliyordu. Böylesi bir durumda milyonlarca kişinin Türkiye sınırına yığılması bekleniyordu. Sınıra sıfır sayılabilecek kuşakta 1 milyondan fazla kişi kamplarda barınırken, TSK göç dalgasının da önüne geçmiş olacak.
NÜFUSU 4 MiLYON OLDU
Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib, Mart 2011’de çıkan iç savaşta rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu. İdlib, Mart 2015’te rejimin kontrolünden çıkarak, askeri muhalif gruplar ile rejim karşıtı silahlı örgütlerin hakimiyetine girdi. Nüfusu 2,5 milyon civarındaki kent, ülkenin iç böl gelerinden kaçan sivillerin de sığınmasıyla, yaklaşık 4 milyon kişinin sıkıştığı bir alan haline geldi. Kentte en etkin askeri muhalif grup Ahraru’ş Şam ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, yaklaşık 3 ay önce il merkezinden çekilmişti. Şehir merkezini, sivillerden oluşan Yerel Meclis yönetiyor.
SINIR HATTINA KONUŞLANDI
Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül’de başlatılan tatbikat sürerken, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay’a gelen komanda birlikleri, askeri araç, ambulans ve konteynerler, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırıldı.
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