Mehmetçik artık Afrin’in kapısında

Zeytin Dalı Harekatında Afrin şehir merkezi için sona yaklaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’nun yürüttüğü operasyonlarda Afrin kent merkezi kuşatılırken 7 köy daha teröristlerden temizlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.

ÖRNEK ANLAYIŞ

Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı ile yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ’ın da etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, “Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir” denildi.

GÜVENLİ KORİDOR

TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 400’e yükseldi. Güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için de güvenli koridor imkanı sağlandı. TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık, Karabaş, Aşağıkefer, Dalı, Dermeşkanlı, Şeyh Abdurrahman ve Kelan köylerini YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı. Böylece 182’si köy, 37’si kritik nokta olmak üzere toplam 219 bölge kontrol altına alınmış oldu. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Bu arada teröristlerin kazdığı hendekleri aşmak için kullanılan seyyar yüzücü hücum köprüleri Afrin’e doğru yola çıkarıldı.

KURBAN KESİLEREK UĞURLANDILAR

ŞIRNAK’ta bulunan Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan, Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek için gönderilen askerler kurban kesilip, dua edilerek uğurlandı. Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Törende askerler için kurban kesildi, dualar edildi.