Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile işbirliğimizi artırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça ve Türkçe olarak paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin 30 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin kalkınması ve Rusya ile enerji iş birliğimiz adına tarihi bir yatırımdır. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan paydaşlara teşekkür ediyor, tüm yetkililerimizi tebrik ediyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni 2023 itibariyle işletmeye alma hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız."
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