Mehmetçik için kurban kestiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) tetiz operasyonu sonucu teröristlerden temizlenen Afrin’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teröristlerin olduğu dönemde çocuklarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi.

3 KÖY DAHA TAMAM

Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Afrin’in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri de teröristlerden temizlendi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3 bin 655’e yükseldi. Harekatın planlaması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından sivil halk Mehmetçik’e sevgi gösterilerinde bulundu.

ÇOCUKLARI KAÇIRDILAR

Afrin’de Kafer Çil Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Melek Salih, teröristlerin ilçede olduğu süreçte çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Teröristlerin evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek çocukları zorla silah altına almaya çalıştığını ifade eden Salih, “Bulunduğumuz yere gelerek 12-14 yaşındaki çocukları zorla kaçırdılar. Onları silah altına aldılar” dedi. Salih, örgüte katılmak istemeyenleri ölümle tehdit eden teröristlerin zorla para aldığını da belirtti.

ARTIK KORKMUYORUZ

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra ilçeyi terk etmeye çalıştıklarını aktaran Salih, teröristlerin kurdukları kontrol noktalarıyla buna engel olduğunu söyledi. Teröristler tarafından silah zoruyla evlerine geri gönderildiklerini dile getiren Salih, korku dolu günlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilçeye girmesiyle sona erdiğini vurguladı. Türk askerini köyde görünce çok mutlu olduklarını anlatan Salih, “Onlar için iki kurban kestik. Askerler geldi, artık korkmuyoruz. Biz burada askerlerin kalmasını, bizi ve bulunduğumuz toprakları korumanızı istiyoruz” dedi.

ZORLA HARAÇ TOPLADILAR

35 yaşındaki Neriman Mustafa da teröristlerin zorla kendilerinden para aldığına işaret etti. Teröristlerin ilçeden çıkmalarına izin vermediğini söyleyen Mustafa, kötü günlerin Türk askerinin ilçeye gelmesiyle sona erdiğini vurguladı. Kızların da teröristler tarafından zorla silah altına alındığını bildiren Mustafa mahalleden 40’a yakın çocuğun zorla kaçırılarak örgüte alındığını ifade etti. Bir başka kişi de iki kızını teröristler kaçırmasın diye 4 ay boyunca sakladığını kaydetti.

HASTANEYE BOMBA KOYDULAR

Bozguna uğrayan PKK’lıların kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu’ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı. Öte yandan TSK, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak güvenlik güçlerine teslim ettiğini duyurdu. TSK tarafından Twitter’dan paylaşılan fotoğraflarda teslim edilen teröristleryer aldı. TSK ayrıca hassasiyetin ilçedeki cami, okul ve binalara da gösterildiğini belirterek,ilçe merkezinde sadece teröristlerin mevzi yaptığı, saldırı gerçekleştirdiği binalara atış yapıldığını duyurdu.

TERÖRİSTLERİN ZULMÜNÜ ANLATTILAR