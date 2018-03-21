Mehmetçik için kurban kestiler
Afrin’de huzur sağlanırken, bölgede yaşayan halk Mehmetçik’i bağrına bastı. Afrinliler TSK ve ÖSO güçleri için kurban kesti. Dün ayrıca 3 köy daha teröristlerden temizlenirken, öldürülen terörist sayısı 3 bin 655’e çıktı.
- KEMAL GÜMÜŞ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) tetiz operasyonu sonucu teröristlerden temizlenen Afrin’de halk yeniden güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teröristlerin olduğu dönemde çocuklarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi.
3 KÖY DAHA TAMAM
Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Afrin’in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri de teröristlerden temizlendi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3 bin 655’e yükseldi. Harekatın planlaması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından sivil halk Mehmetçik’e sevgi gösterilerinde bulundu.
ÇOCUKLARI KAÇIRDILAR
Afrin’de Kafer Çil Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Melek Salih, teröristlerin ilçede olduğu süreçte çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Teröristlerin evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek çocukları zorla silah altına almaya çalıştığını ifade eden Salih, “Bulunduğumuz yere gelerek 12-14 yaşındaki çocukları zorla kaçırdılar. Onları silah altına aldılar” dedi. Salih, örgüte katılmak istemeyenleri ölümle tehdit eden teröristlerin zorla para aldığını da belirtti.
ARTIK KORKMUYORUZ
Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra ilçeyi terk etmeye çalıştıklarını aktaran Salih, teröristlerin kurdukları kontrol noktalarıyla buna engel olduğunu söyledi. Teröristler tarafından silah zoruyla evlerine geri gönderildiklerini dile getiren Salih, korku dolu günlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilçeye girmesiyle sona erdiğini vurguladı. Türk askerini köyde görünce çok mutlu olduklarını anlatan Salih, “Onlar için iki kurban kestik. Askerler geldi, artık korkmuyoruz. Biz burada askerlerin kalmasını, bizi ve bulunduğumuz toprakları korumanızı istiyoruz” dedi.
ZORLA HARAÇ TOPLADILAR
35 yaşındaki Neriman Mustafa da teröristlerin zorla kendilerinden para aldığına işaret etti. Teröristlerin ilçeden çıkmalarına izin vermediğini söyleyen Mustafa, kötü günlerin Türk askerinin ilçeye gelmesiyle sona erdiğini vurguladı. Kızların da teröristler tarafından zorla silah altına alındığını bildiren Mustafa mahalleden 40’a yakın çocuğun zorla kaçırılarak örgüte alındığını ifade etti. Bir başka kişi de iki kızını teröristler kaçırmasın diye 4 ay boyunca sakladığını kaydetti.
HASTANEYE BOMBA KOYDULAR
Bozguna uğrayan PKK’lıların kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu’ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı. Öte yandan TSK, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak güvenlik güçlerine teslim ettiğini duyurdu. TSK tarafından Twitter’dan paylaşılan fotoğraflarda teslim edilen teröristleryer aldı. TSK ayrıca hassasiyetin ilçedeki cami, okul ve binalara da gösterildiğini belirterek,ilçe merkezinde sadece teröristlerin mevzi yaptığı, saldırı gerçekleştirdiği binalara atış yapıldığını duyurdu.
TERÖRİSTLERİN ZULMÜNÜ ANLATTILAR
Yardımlardan yararlanan 78 yaşındaki Afrinli Abdurrahman Bekir yıllarca terör örgütü YPG/PKK’nın zulmüne maruz kaldıklarını ve bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yaşadığı acıları anlattıkça gözyaşlarına hakim olamayan Bekir, “Bu yaşlı halimle beni kaç kez hapse attılar. Evlatlarım onlar yüzünden kaçıp gitti. Çok sıkıntı yaşadık ama inşallah bitti. Müslüman kardeşlerimizin olduğu komşumuz Türkiye şehrimizi kurtardı. Türk askeri dünden beri bize çok iyi davranıyor. Bugün de yardım getirmişler, kendilerine
teşekkür ediyoruz. Allah size güç versin” dedi. Fehman Seydo ise artık karanlık günlerin bittiğine inandıklarını dile getirerek, kendilerini bu zulümden kurtaran Türkiye’ye ve yardımda bulunan Türk Kızılayına teşekkür etti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer’in Türk Kızılayının, Suriyeli Kürtler arasında itibar kaybettiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi. Sözcü Aksoy, açıklamanın iyi niyetten uzak kabul edilmesi mümkün olmayan ifadeler olarak tanımladı.
PATLAYICI DÖŞEDİLER
YAKIP KAÇTILAR
Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerden temizlenen Afrin’de, YPG/PKK’dan geriye çok sayıda tahrip edilmiş yapı ve araçlar kaldı. Afrin ilçe merkezi ile Racu belde merkezinde çok sayıda bina ve dükkanda, teröristlerin duvarlara içlerinden geçebileceği genişlikte açtığı delikler bulunuyor. YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıktı. Teröristler kent merkezini terk ederken toplu taşıma, çöp toplama ve yol yapımında kullanılan araçları da yaktı. Çok sayıda aracın bir arada yakılarak tahrip edildiği park yerinde, mazot artıklarının yanmaya devam ettiği görüldü. ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, teröristlerin sözde belediye meclisine ait araçları ve bazı dükkanları kaçmadan önce yaktığını söyledi. TSK’nın Afrin ilçe merkezine girmeden önce İHA’larla kaydettiği görüntülerde örgütün birçok araç, bina ve dükkanı yaktığı kanıtlanmıştı.
AFAD VE KIZILAY YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum (AFAD), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin’de de savaş mağduru sivillere yardım elini uzatıyor. Dünyanın her köşesinde dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların yanında olan Türk Kızılayı, terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelere yardım ulaştırıyor. Türk Kızılayı, bölgede sivil halka sıcak yemek, gıda, hijyen malzemeleri, kumanya ve battaniye desteğinde bulunarak, terör mağdurlarının yaralarını hafifletmeye çalışıyor. Afrin ilçe merkezinde gerçekleşen yardım faaliyetlerinin ardından açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını hatırlattı.
TEK KURŞUN İZİ YOK
TSK’nın, sivillere gösterdiği hassasiyet, Afrin’in kontrol altına alınmasının ardından merkezdeki binalarda da kendini gösterdi. İlçenin kuzeybatısında teröristler tarafından kullanılan, içinde terör örgütü elebaşı fotoğraflarının da bulunduğu hastaneye harekat sırasında tek kurşun dahi atılmadı. Mehmetçik, hastanede sivil olabilme ihtimaline karşı harekatı çok hassas yürüttü.
MAKİNALARI BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Kontrolün sağlandığı Afrin’de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı. Tüneller Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO’nun yaptığı aramalarda bulundu. Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip. Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün. İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi. Tünellerde, Afrin’den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu. Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.
KOMUTAN AFRİN’DE
2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin ilçe merkezinde TSK birliklerini denetledi. Afrinli çocuklar Temel’le fotoğraf çektirdi.
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