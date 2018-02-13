Mehmetçik şehit verir sivile zarar vermez

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Suriye Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı harekatında, Mehmetçik adeta ‘Şehit veririz ama sivillere zarar vermeyiz’ diyerek dünyada eşi görülmemiş bir sivil duyarlılığı gösteriyor. Mehmetçik, önceki gün 9 şehit verdiği saldırıda, 70 kişilik bir sivil grubunun arkasından bombalı saldırı düzenleyen teröristlere aralarında sivil kıyafetliler de olduğu için ateş açmadı. “Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır” diyen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bunu bilen teröristlerin ya sivil kıyafet giyinip ya da sivillerin arasına karışarak saldırdığına dikkat çekti. TSK’nın tarih boyunca gösterdiği sivil hassasiyetinin son örneği, önceki gün Afrin’deki 1027 rakımlı tepede yaşandı. Operasyonel birlikler tarafından teröristlerden temizlenen bölgenin güvenliğinin sağlanması için bulunan 16 kişilik askeri time topluca yaklaşan 70-80 kişilik sivil kıyafetli grup tüm ikazlara rağmen durmadı ancak Mehmetçi gruba ateş açmadı. Bu grubun, üs noktasına yaklaşmaması için önlem almaya çalışan 16 kişilik birliğe tam bu sivil giyimli grubun içinden el bombaları atılırken, köydeki evlerin içine mevzilenen YPG/PKK’lılar tarafından ise roketlerle saldırı düzenlendi. 9 Mehmetçik olay yerinde şehit olurken, yardıma gitmek isterken roketle vurulan helikopterdeki iki pilotla birlikte şehit sayısı 11’e çıktı. Olaydan sonra kırsala kaçmaya çalışan teröristlerden 40’ı, bölgeye sevk edilen komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

BİZİM İÇİN DOKUNULMAZ

Şehitlerin ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını, bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf ediliyor. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır” diye konuştu.