Mehmetçik son düzlükte

2 BİN 668 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 134 NOKTA KURTARILDI

Suriye'nin Afrin bölgesini terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ işgalinden kurtarmak için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda dün Batı’daki Şeyh Hadid ile Doğu’daki Bafliun köyünün ele geçirilmesiyle Afrin menzile girdi. Kurtarılan nokta sayısı da 134 oldu. Harekatın 44’üncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 668 olurken, bölgeden peşpeşe zafer haberleri geldi. Kritik Raco’nun önceki gün, Şeyh Hadid’in de dün kurtarılmasıyla Afrin merkezini kuşatmak için tek stratefik nokta Cinderesi kaldı.

ŞEYH HADİD KURTARILDI

Mehmetçik ve ÖSO dün Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesinin doğusundaki Hacı Halil köyünü kurtardı. Kısa süre sonra da Batı’daki stratejik öneme sahip Şeyh Hadid belde merkezini teröristlerden arındırıldı. Hemen ardından da Şeyh Hadid’e bağlı Soğulcak ve Aranda köyleri ile Şeran beldesinin Bafliun köyü ele geçirildi. Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine giriyor. Böylece Azez’den ve kuzeydeki Şeran belde merkezinden Afrin ilçe merkezine uzanan yollar ile örgütün ilçe merkezini ilk savunma hatlarının bulunduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri TSK’nın ateş menzili içine girdi.

CİNDERESİ KUŞATILDI

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu. Hatay/Reyhanlı’nın karşısındaki Cinderesi’ndeki terör unsurları ateş altına alındı. Öğleden sonra sınırda konuşlu birlikler, insansız hava araçları ve istihbarat birimleri tarafından belirlenen Cinderesi bölgesindeki teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanlarını Fırtına obüsleri ile vurmaya başladı. Aynı bölgelere savaş uçakları tarafından da hava bombardımanı düzenlendi.