Memnuniyet ve hizmet ilk sırada

Başkan Erdoğan, son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları Kongres’ndeki konuşmasında, yerel seçim startının kongrelerle birlikte verileceğini belirterek, kongrelerde sağlanan yenilenmenin ardından belediye başkanlıklarıyla ilgili sürecin başlatılacağı mesajını verdi. AK Parti’nin 18 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan 6.Olağan Büyük Kongresi’yle de parti yönetimi yeniden şekillenecek. Kongrede, partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) üyeliklerine yapılacak seçimin ardından Başkan Erdoğan, partide birlikte çalışacağı ve partiyi 2019 yerel seçimlerine hazırlayacak olan yönetim kadrosunu oluşturacak.

ÇALIŞMALAR İÇİN KONGRE ÖNE ALINDI

AK Parti’nin olağan kongresi için daha önce planlanan takvim Eylül ayı sonu gibi öngörülürken, Başkan Erdoğan, yerel seçimler için bir an önce çalışmaya başlanılması açısından kongreyi öne çekmişti. Kongreleri tamamlayıp, bir an önce yerel seçimlere hazırlanmaya başlanması gerektiği düşüncesini pek çok parti toplantısında ortaya koyan Başkan Erdoğan, bu şekilde yerelde tepki çeken isimlerin yerine yeni isimlerin belirlenip bir an önce çalışmalara başlamasını sağlamayı hedefliyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI YAPILACAK

AK Parti’de yerel seçimlere gidilirken en önemli çalışma, göreve devam edecek olan belediye başkanlarının belirlenmesine yönelik olacak. Öncelikle, illerde başkanla ilgili memnuniyet anketleri yapılarak, başkanların genel kamuoyu algısı ölçülecek. Belediye başkanının belediyecilik hizmetlerinde başarılı olup olmadığı önemli bir ölçü olacak. Vatandaşlar, parti teşkilatı ve bölgenin milletvekilleriyle olan iletişiminin nasıl olduğu da başkan açısından diğer önemli bir kriteri oluşturacak.

VEKİLLERİN NABIZLARI TUTULUYOR

Belediye başkanlarıyla ilgili bölgelerinde detay kamuoyu araştırması yapmak üzere çalışma yapılırken, diğer yandan da Genel Merkez, bölge vekillerinin nabızlarını tutmaya başladı. AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, illerin vekilleriyle tek tek görüşerek, belediye başkanlarının durumlarıyla ilgili değerlendirmelerini aldığı öğrenildi. Vekillerin değerlendirmeleri alındıktan sonra ortaya çıkacak tabloya göre belediye başkanlarıyla yola devam edilip edilmeyeceği konusunda önemli bir görüş oluşturulmuş olacak.

Başkan Çamlıca Camii’ni denetledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti. Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Çamlıca Tepesi’ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan’ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları önlem dikkat çekti. Erdoğan’a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.