Meral Akşener’den kaybedenler kulübü

15 Temmuz’dan önce FETÖ’nün cuntacıları gibi “Yurtta Sulh” hareketi başlatan, “15’inden sonra işler değişecek” diyerek darbeyi işaret eden Meral Akşener’in ‘yeni partisinin’ de FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen isimler tarafından ‘çatı parti’ olarak 15 Temmuz’dan üç hafta önce duyurulduğu ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve örgütü için ‘terörist’ yerine ‘hareket’ tabirini kullanan Akşener, “Fethullah Gülen hareketiyle bir irtibatım yok olsa gururla söylerdim” demişti.

İSİMLER BELİRLENDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin FETÖ bağlantısına dikkat çektiği Akşener ve arkadaşlarından oluşan eski MHP’liler, partilerinden ihraç edilince yeni parti kurmaya hazırlandıklarını söylese de, Akşener’in partisinin 15 Temmuz’dan üç hafta önce ‘çatı parti’ olarak tasarlandığı ve bu konuda yayınlar yapıldığı belirlendi. 22 Haziran 2016’da “iyigünler.net” adlı internet sitesinde yayımlanan “33 yıl sonra yeniden MDP” başlıklı haberde, Akşener’in MHP’den ihraç edilmesi durumunda kuracağı partinin adının Merkez Demokrat Partisi olacağı ve bu partide eski MHP, DYP, ANAP ve DSP’li isimler yer alacağı kaydedildi. Akşener’in tek tek belirlediği isimlerin tamamına yakınının artık siyaset sahnesinden çekilmiş eski milletvekili, bakan, genel başkan ve belediye başkanları olduğu görüldü.

SİYASETÇİ ESKİLERİ

Haberde, MDP’de şu isimlerin yer alacağı iddia edildi: Eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski Çevre Bakanı, DYP eski Genel Başkan Yardımcısı Rıza Akçalı, eski ANAP Kocaeli Milletvekili Sefer Ekşi, eski MHP’li bakan Sadi Somuncuoğlu (Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için Bahçeli tarafından bakanlık görevinden azledilmişti), Akşener’e yakınlığı ile bilinen Yılma Durak, eski MHP Ankara Milletvekili Sedat Çevik, eski MHP Adana Milletvekili Fatin Özdemir, eski MHP Konya Milletvekili Hasan Kaya, eski MHP Hatay Milletvekili Turan Çirkin, MHP, AK Parti, DYP içinde aradığı siyasi başarıyı bulamayan Ahmet Vefik Alp, eski MHP’li bakan Abdülhaluk Çay, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, eski MHP MYK üyesi Haluk Pirimioğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski AK Parti Milletvekili Mahmut Koçak, eski ANAP ve CHP milletvekili Uğur Aksöz, eski ANAP Trabzon Milletvekili İbrahim Çebi, KAMUSEN eski Konya İl Başkanı ve MHP Milletekili adayı Ali Emekli, eski DYP Milletvekili Muhtar Mahramlı, merhum Adnan Menderes’in torunu Prof. Dr. Adnan Menderes, MHP kökenli CHP Ankara Büyüşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Müfit Gürtuna, eski DSP Milletvekili Mehmet Erdir, eski DSP’li bakan Aydın Tümen.