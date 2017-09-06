Meral Akşener'in FETÖ'yle bağlantısını ispatlayan fotoğraf ortaya çıktı

FETÖ'nün en etkin isimlerinden firari Ekrem Dumanlı ile Meral Akşener'in Zaman Gazetesi'ndeki görüşmesinde çekilen fotoğrafa ulaştı. Akşener'in, Dumanlı'nın önünde el pençe divan duruşu dikkat çekiyor.

17/25 Aralık, MİT TIR'ları ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün son projesi Meral Akşener ile ilgili çok kritik detaylar ortaya çıktı. FETÖ, örgüte bağlı yargı mensupları aracılığı ile Devlet Bahçeli'yi devirip MHP'nin başına getirmeye çalıştığı Akşener'i başarılı olamayınca 2019'a hazırlamaya başladı.

Sır fotoğraf ortaya çıktı

Akşener apar topar MHP'li muhaliflerle bir parti kurma hazırlığına girdi. Akşener'in FETÖ ile yolunun kesiştiği ve bu günlerin tohumlarının atıldığı günlerde çekilen sır fotoğrafa Akşam gazetesi ulaştı. FETÖ soruşturmalarında örgütün arşivinde yapılan taramada Meral Akşener ve firari eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın fotoğrafı bulundu.

Görüşme haber yapılmadı

Eski Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'daki merkez binasında çekilen fotoğrafta Ekrem Dumanlı ile Akşener camdan dışarıya bakıyor. Fotoğrafta her fırsatta 'dik duruş ve yiğitlik' naraları atan Akşener'in Dumanlı'nın yanında bir çizdiği siyasetçi profiline ters olarak el pençe divan duruşu dikkat çekiyor. Akşener ile Dumanlı'nın yaptığı gizli bir toplantıdan FETÖ'nün fotoğrafladığı buluşmasıyla ilgili örgütün hiç bir yayın organında haber yapılmaması dikkat çekiyor.

Emre Uslu'dan aday ol mesajı

Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Akşener'in Twitter'daki yazışmaları ortaya çıkmıştı. Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını açıklamıştı. Akşener, FETÖ’cü Uslu’nun emrini yerine getirdi. 19 Temmuz 2013 tarihinde Twitter’da Akşener’e bir mesaj atan Emre Uslu, “Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu” sözleriyle Akşener’den Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti.

Akşener darbe öncesi bir mitingde "Yook 15'inden sonra işler çok değişecek' şeklinde sözler sarf etmişti.

Dumanlı ile Bahçeli'yi görüştürmek istemiş

Meral Akşener Ekrem Dumanlı arasındaki gizli ilişki 7 Haziran seçimleri öncesi ülkücü camia ve MHP'lilerin yer aldığı platformlar ve internet sitelerinde tartışma konusu olmuştu. MHP'li bazı isimler Akşener'e Dumanlı'yı Devlet Bahçeli ile görüştürme konusunda arabuluculuk yaptığı yönünde sorular yöneltmişti. Sorular arasında Ekrem Dumanlı'yı, Meral Akşener'in Devlet Bahçeli ile görüştürmek için 2 kez Genel Merkez'e götürüldüğü ancak görüşmeyi Bahçeli'nin reddettiği iddia edilmişti. Tartışma konularından birisi de Dumanlı'nın 7 Haziran seçimlerinde MHP'yi destekleme karşılığında FETÖ'nün kritik isimlerini milletvekili yapılması istendiği iddiaları olmuştu.