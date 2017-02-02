Merkel: PKK da dahil terörle mücadelede işbirliği içinde olmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan ile Merkel, yapılan ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.



Merkel konuşmasında Erdoğan ile çok detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu benim darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Bu olayı da ele aldık ve terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu, aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne neden olanların da cezalandırılması gerektiğini ifade ettim. Bu darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl kendini ortaya koyduğunu gördük. Bu önemli süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının çok önemli olduğunu ifade ettim" şeklinde konuştu.



Merkel, "Terörle ilgili her türlü mücadele, PKK’da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini konuştuk. Yeni yılda İstanbul’da ve Türkiye’deki diğer terör saldırıları nedeniyle Türkiye’nin büyük zarara uğradığını konuştuk. Bu konuda daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik birbirimize. İlişkiler iyi fakat ekonomik ilişkiler daha da iyi olabilir. İki tarafında önemsediği bölgesel konulara değindik. Mülteci konusu özellikle Türkiye için önemli bir konu. Burada tekrar Türkiye’nin olağanüstü çabalar harcadığını belirttim. AB’nin vaat etmiş olduğu finans desteğinin en yakın sürede akması gerektiğini ifade ettim" dedi.

Erdoğan ile Merkel, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alman bir gazetecinin "Anayasa değişikliği bu şekilde kabul edilirse muhalefette ‘güçlerin dağılımının zarar göreceği’ yönünde endişeler var. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir" yönündeki sorusuna Merkel, "Ben kendi tarafımda özellikle bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımını teminat altına almak için çabaların sarf edilmesi gerektiğini ifade ettim. Referandum sırasında AGİ gözlemcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiğin önemli olduğunu söyledim. Muhalefet her demokrasi için önemli" yanıtını verdi.

Almanya’da bulunan FETÖ yandaşlarının geri iadesine ilişkin Merkel, "Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bizim adım atmamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Almanya’da bazı mahkeme kararları var, bazı koşullarda iade yapılamayacağı yönünde. Mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Şöyle bir izlenim olmamalı, bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi. Alman hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı burada" ifadelerini kullandı.