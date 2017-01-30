Merkel’e de akıl verdi
Milli meselelerde “milli” olamayan, her fırsatta Türkiye’yi yurtdışında “jurnalleyen” CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Alman Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesine Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum konusunda mülakat verdi.
Referandumda “evet” çıkmasının Türkiye’de demokrasinin sonu olacağını vurgulayan CHP liderinin sorulara yanıtları şöyle...
SZ: Başbakan Merkel perşembe Türkiye’ye geliyor. Ziyareti tam da kampanyanın ortasında. Bu Erdoğan’ın işine yarar mı?
KILIÇDAROĞLU: Onun (Erdoğan’ın) mesajı, Merkel’in ziyaretinin kendi politikalarına destek anlamına geldiği yönünde olacaktır. Merkel’in böyle bir maksadı olmasa da, o bunu kendi taraftarlarına böyle sunacaktır.
SZ: Merkel 2015’te sığınmacı krizini kontrol altına almak zorunda olduğunda, tam parlamento seçimleri sırasında İstanbul’a geldi. Muhalefet öfkeliydi. Erdoğan bu durumu iyi kullandı.
KILIÇDAROĞLU: Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır. Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?
CHP liderine terör tepkisi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle vefat eden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay’ın cenaze törenine katıldı. Törende Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren bir vatandaş “Türk askeri katliamcıdır diyenleri savunmasanız, çok mutlu olacağız” dedi. PKK’ya karşı operasyonların sürdüğü dönemde bölgeye giden CHP heyeti, devleti katliam yapmakla suçlamıştı.
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