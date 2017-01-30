Merkel’e de akıl verdi

Referandumda “evet” çıkmasının Türkiye’de demokrasinin sonu olacağını vurgulayan CHP liderinin sorulara yanıtları şöyle...

SZ: Başbakan Merkel perşembe Türkiye’ye geliyor. Ziyareti tam da kampanyanın ortasında. Bu Erdoğan’ın işine yarar mı?

KILIÇDAROĞLU: Onun (Erdoğan’ın) mesajı, Merkel’in ziyaretinin kendi politikalarına destek anlamına geldiği yönünde olacaktır. Merkel’in böyle bir maksadı olmasa da, o bunu kendi taraftarlarına böyle sunacaktır.

SZ: Merkel 2015’te sığınmacı krizini kontrol altına almak zorunda olduğunda, tam parlamento seçimleri sırasında İstanbul’a geldi. Muhalefet öfkeliydi. Erdoğan bu durumu iyi kullandı.

KILIÇDAROĞLU: Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır. Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?