Merkel’in AB’ye rağmen Türkiye nefreti sürüyor
Almanya’da 24 Eylül’deki seçimler öncesi Türkiye düşmanlığının dozunu artıran Başbakan Merkel, AB’den gelen ‘Türkiye aday ve kilit bir ülke’ uyarısına rağmen tehdidini sürdürdü. Merkel, Ekim’deki zirvede Türkiye ile müzakarelerin sona erdirilmesini isteyeceğini açıkladı.
Almanya ve Avusturya’nın başını çektiği bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımaz durumları AB içinde de sıkıntı yaratıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sergilediği Türkiye düşmanlığına AB içinden de tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den geldi. Mogherini, “Türkiye şu an için aday bir ülke. Biz AB’de, onlar da Türkiye’de bunun değişip değişmeyeceğine ilişkin bir iç tartışma yapabilir. Ancak şu an için böyle bir durum yok.
MERKEL’E İNCE UYARI
Bazen Türkiye’nin stratejik olarak bizim için önemli olan bölgede, Ortadoğu’da ve Akdeniz’de kilit bir oyuncu olduğunu unutma eğilimindeyiz. Gelecekte, Türkiye ve AB’deki seçim kampanyalarında söylenenlerin ötesine bakmamızı öneririm” dedi. Merkel, bu uyarıya cevabını Türkiye’nin AB üyeliğini sona erdirme girişiminde bulunarak verdi. Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin görüşülmemesini istediklerini belirterek “Ekim ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğim. Buna görüşmelerin dondurulması ya da sona erdirilmesi konusu da dahil olacak” dedi. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu tekrarlayan Merkel, “Türkiye ile ilişkiler stratejiktir. Türkiye ile ilişkiler çok önemli. Bu nedenle kararlı olma ama Avrupalı ortaklarımızla birlikte hareket etme ve görüşme kararı aldım” dedi.
Ömer Çelik: Tallin zirvesine katılacak
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya’nın başkenti Tallin’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Çelik, Tallin’de yarın düzenlenecek Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecek. Çelik, toplantı çerçevesinde AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Çelik’in muhataplarıyla, Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya’da yürütülen seçim kampanyalarında Türkiye’nin iç siyaset konusu haline getirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ile Myanmar’ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam gibi başlıkları ele alması bekleniyor.
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