Merkel’in AB’ye rağmen Türkiye nefreti sürüyor

Almanya ve Avusturya’nın başını çektiği bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımaz durumları AB içinde de sıkıntı yaratıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sergilediği Türkiye düşmanlığına AB içinden de tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den geldi. Mogherini, “Türkiye şu an için aday bir ülke. Biz AB’de, onlar da Türkiye’de bunun değişip değişmeyeceğine ilişkin bir iç tartışma yapabilir. Ancak şu an için böyle bir durum yok.

MERKEL’E İNCE UYARI

Bazen Türkiye’nin stratejik olarak bizim için önemli olan bölgede, Ortadoğu’da ve Akdeniz’de kilit bir oyuncu olduğunu unutma eğilimindeyiz. Gelecekte, Türkiye ve AB’deki seçim kampanyalarında söylenenlerin ötesine bakmamızı öneririm” dedi. Merkel, bu uyarıya cevabını Türkiye’nin AB üyeliğini sona erdirme girişiminde bulunarak verdi. Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin görüşülmemesini istediklerini belirterek “Ekim ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğim. Buna görüşmelerin dondurulması ya da sona erdirilmesi konusu da dahil olacak” dedi. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu tekrarlayan Merkel, “Türkiye ile ilişkiler stratejiktir. Türkiye ile ilişkiler çok önemli. Bu nedenle kararlı olma ama Avrupalı ortaklarımızla birlikte hareket etme ve görüşme kararı aldım” dedi.