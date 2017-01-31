Merkel’in Türkiye’yi ziyaret edecek olması Kılıçdaroğlu'nda şok etkisi yaptı

2 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek. Bu ziyaret gerek Türkiye-Avrupa ilişkileri gerekse bölgesel konularda önemli sonuçları olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunlarla ilgilenmek yerine bu ziyareti de referanduma bağladı. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu ziyaret nedeniyle yaşadığı şoku da sözleriyle ortaya koymuş oldu.

ONUN TEK DERDİ ERDOĞAN!

Merkel’in ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işine yarayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?” dedi. CHP lideri, “Merkel, gelmese daha mı iyi olur?” sorusuna ise “Bu, ziyareti hangi amaçla yaptığına bağlı. Bunu biz bilmiyoruz. Bizim için sonuçta Erdoğan’ın desteği nereden aldığının bir anlamı yok. Bu ister Merkel ister Putin ya da Trump olsun” ifadelerini kullandı.

HAYALLERİ YIKILDI

Kılıçdaroğlu, “Merkel başkanlık sistemine tavır mı almalı?” sorusuna da skandal bir yanıt vererek, “Belki, Türkiye’nin demokratik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini ve güçler ayrılığının en önemli demokratik standart olduğunu söyleyebilir” diye konuştu, Merkel konusunda hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi.

Cenazede terör tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir cenaze töreninde vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Aracına giden Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş, “Türk askeri katliamcıdır diyenleri savunmasanız, çok mutlu olacağız” sözleriyle tepki gösterdi.

Özkök de ‘gelme’ demişti

Merkel'in 2015’teki Türkiye ziyareti öncesi benzer bir çıkışı Hürriyet’in yazarı Ertuğrul Özkök yapmıştı. Özkök, Alman Bild’de “Ziyaret 100’e yakın insanın öldüğü saldırıdan bir hafta sonra gerçekleşecek. Bu da Merkel’i daha güç bir duruma sokacak. Çünkü herkes yardım istemek için mi buraya geldiğini soracak" yazmıştı. (Akşam)