Mescid-i Aksa bir aşktır...

İlk gün “Filistin, dünyanın kalbidir” demiştik. Filistin’in kalbi de Kudüs’tür.

3000 sene evvel Hazret-i Davud’un kurduğu Kudüs, defalarca saldırıya uğradı, tekrar ele geçirildi ama hayatı boyunca üç önemli fethe sahne oldu.

İlkini, Peygamber Efendimizin müjdeleri doğrultusunda M 638 yılında Ebu Ubeyde bin Cerrah “radıyallahü anh” gerçekleştirdi.

Patrik Sophronius, “Sadece devlet başkanına teslim etme” şartında ısrarı üzerine Hazret-i Ömer “radıyallahü anh” Kudüs’e gitti.

Kölesi ile deveye nöbetleşe bindikleri yolculukta, Kudüs’e yaklaştıklarında deveye binme sırası kendisine gelen kölesi, sırasını Hazret-i Ömer’e vermeye muvaffak olamayınca, köle deve üzerinde, yuları da Hazret-i Ömer’in elinde şehre girdiler.

Deve üzerindeki köleye tazimde bulunan Hristiyan ileri gelenler, durumu öğrenince çok şaşırır.

Hazret-i Ömer’in, “İslamiyet’te halife ile köle Allah indinde birdir. Üstünlük takvadadır” sözüne ise daha çok şaşıracaklardır.

Şehrin anahtarını Patrik Sophronius’tan teslim alan Hazret-i Ömer, “Ey İlyalilar, lehimize olan lehinize, aleyhimize olan aleyhinizedir...” diye başlayan bir konuşma yaptı ve inanç özgürlüğü dahil bütün haklarının korunacağı teminatı verdi.

Kudüs en huzurlu dönemini bu kutlu fetihten sonra yaşadı ama takvimler 1099’u gösterdiğinde karanlık günler tekrar kapıdaydı.

Ahmed Cevdet Paşa Kudüs’ün başına gelen bu musibeti anlatırken, “Haçlı ordusu Kudüs’e girdi, halkı kılıçtan geçirdi. Mescid-i Aksa’ya sığınmış olan 70 binden ziyade Müslüman öldürüldü. İçlerinde alimler, zahitler, eli silah tutmaz ihtiyarlar çoktu” diyor.

Kudüs, ikinci büyük fethi, 1187’de; ismi bu şehirle bütünleşen Selahaddin-i Eyyubi ile yaşadı.

Daha sonra Fransızlardan Moğollara defalarca el değiştiren Kudüs, 1517’de Yavuz Sultan Selim Han’ın fethetmesiyle 400 yıllık yeni bir huzur dönemine girdi.

Kırk yıllık

hasretin bittiği an...

Ancak, 1918’de İngilizlerin eline geçmesiyle tekrar kara bulutlar kaplar Kudüs semalarını.

Nitekim, İngilizlerin, uydu devlet Ürdün üzerinden bir duvar pası ile İsrail’e devretmesi 1967’den itibaren de yeni bir işgal süreci başlar.

Kudüs’te idrak ettiğimiz ilk vakit olan akşam namazını eda etmek için Kudüs’ün kalbine; Mescid-i Aksa’ya gittik.

Daha Bab-üz Zehra’dan Eski Kudüs’e girerken başladı kontroller.

Mescid-i Aksa alanına girerken ise tek sıraya sokulup kontrol edildik.

Artık “Mescid-i Aksa” makamındayız.

Merdivenlerde attığım her adımda, Kubbet-üs Sahra salına salına karşımda belirirken, kırk yıllık hasretin bittiği vuslat anını yaşıyordum.

Kabe-i Muazzama’yı ilk görmek gibi bir şey...

Daha fazla anlatamam, yaşamalısınız...

Şu kadarcık kopya vereyim; bambaşka bir dünya...

Lafın gelişi “dünya” diyorum, aslında dünyadan öte bir duygu...

YARIN: ÖZGÜR KUDÜS MÜMKÜN MÜ?