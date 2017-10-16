MGK bugün toplanıyor

MGK ile Bakanlar Kurulu’nun bugün peş peşe gerçekleştireceği toplantılarda, olağanüstü hal uygulamasının ( OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınacak. OHAL, TBMM’de yarın ya da çarşamba günü yapılacak oylamanın ardından 5’inci kez uzatılacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL uygulamasında 15 ay geride kaldı. Bugün önce MGK, sonra da Bakanlar Kurulu toplanacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre MGK’da alınacak tavsiye kararı, Bakanlar Kurulu’nda hükümet tezkeresine dönüştürülecek. Tezkerenin aynı gün içinde TBMM’ye gönderilmesi ve yarın ya da çarşamba günü genel kurulda görüşülmesi öngörülüyor. Böylece OHAL uygulaması 18 aya ulaşacak.

İDLİB VE KERKÜK

MGK’da Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına yönelik operasyonunda gelinen aşama değerlendirilecek. Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu sonrasında atılacak adımlar ile Kerkük’te yükselen gerilim de MGK’nın ele alacağı konu başlıkları arasında yer alacak.