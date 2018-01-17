Gerekli adımlar derhal atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyesi’nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı yapıldı. 4 saat 20 dakika süren toplantıda Afrin harekatı ele alındı. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bölge haritası üzerinden brifing verdi. MGK sonrası yayımlanan bildiride asayiş ve güvenlikle ilgili gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Bildiride, terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulca önerilen tedbirlerin gözden geçirildiği, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

ABD VURGUSU

2017’de meydana gelen hadiseler ile 2018’deki muhtemel gelişmelerin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: “Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye’de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.”

AFRİN HAREKATI ONAYI

“Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır” değerlendirmesinde bulunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dahil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir.”