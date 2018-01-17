Gerekli adımlar derhal atılacak
Afrin harekatının ele alındığı kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye sınırının yanı başında terör koridoru oluşturulması ve terörist ordusu kurulmasına asla izin verilmeyeceği vurgulandı: İlk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yönelen tehditler bertaraf edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyesi’nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı yapıldı. 4 saat 20 dakika süren toplantıda Afrin harekatı ele alındı. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bölge haritası üzerinden brifing verdi. MGK sonrası yayımlanan bildiride asayiş ve güvenlikle ilgili gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtildi.
MÜCADELE SÜRECEK
Bildiride, terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulca önerilen tedbirlerin gözden geçirildiği, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.
ABD VURGUSU
2017’de meydana gelen hadiseler ile 2018’deki muhtemel gelişmelerin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: “Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye’de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.”
AFRİN HAREKATI ONAYI
“Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır” değerlendirmesinde bulunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dahil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir.”
TÜRKİYE BEKASI İÇİN BÜYÜK RİSK ALACAK
Külliye'de MGK sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
SABRIN SONU: Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal emniyeti bakımından tartışmasız bir tehdittir. Türk milleti ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapmalıdır. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır. Türkiye bekası için büyük riskler alacak.
İCAZET ALMAYIZ: ABD’nin söyledikleriyle yaptıkları çelişiyor. ABD’nin PYD’ye verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Türkiye’nin bekası için atması gereken adımları atması için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur.
ANSIZIN OLACAK: DEAŞ bahane edilmek suretiyle bölgede siyasal hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. İzaha gerek yok, her şey ortada. Şu anda DEAŞ terör örgütü diye bir örgüt neredeyse kalmadı. DEAŞ’ı yok etmek maksadıyla ABD bölgede bulunuyorsa ABD bu silahları nereye veriyor. İşbirliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır. Afrin’de ve diğer yerlerde Türkiye’nin söyledikleri yerine gelmediği taktirde kendi hukukumuzu korumak için kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız. Bu ne zaman olacak? Ansızın.
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